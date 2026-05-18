Saprissa sorprende con un mensaje para sus aficionados

Luego de la derrota en la final contra Herediano, quedarse una vez en el camino y no lograr el objetivo de conseguir un nuevo cetro nacional, Saprissa le envió un mensaje a sus aficionados.

Firmado por Roberto Artavia, presidente de la institución, el cuadro morado reconoció en sus redes sociales que fracasó.

“Quedamos en deuda y fracasamos en la meta de alcanzar la 41″, dice parte del comunicado del presidente saprissista.

“A ustedes, que nos hacen la institución más grande de este país y de toda la región: gracias por estar una vez más a nuestro lado. Quedamos en deuda y fracasamos en la meta de alcanzar la 41. Toda nuestra atención está en devolverles la alegría lo antes posible. Aún en la derrota: ¡Viva Saprissa!“, escribió Roberto Artavia.

Para todos Los Saprissa 🧬 pic.twitter.com/ujbjBmJC04 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 18, 2026

Saprissa no superó a Herediano y, como le pasó en diciembre pasado, pero contra Alajuelense, lució muy mal en la final. En esa ocasión, la Liga lo derrotó 3-1. El sábado pasado, los florenses ganaron 2-0, en el global 3-2 y se dejaron el cetro 32.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, le envió un mensaje a los aficionados. (Jose Cordero/José Cordero)

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