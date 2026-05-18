Puro Deporte

Saprissa sorprende con un mensaje para sus aficionados

El cuadro morado usó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Luego de la derrota en la final contra Herediano, quedarse una vez en el camino y no lograr el objetivo de conseguir un nuevo cetro nacional, Saprissa le envió un mensaje a sus aficionados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaRoberto Artavia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.