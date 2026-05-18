Saprissa sorprende con un mensaje para sus aficionados

Luego de la derrota en la final contra Herediano, quedarse una vez en el camino y no lograr el objetivo de conseguir un nuevo cetro nacional, Saprissa le envió un mensaje a sus aficionados.
Luego de la derrota en la final contra Herediano, quedarse una vez en el camino y no lograr el objetivo de conseguir un nuevo cetro nacional, Saprissa le envió un mensaje a sus aficionados.
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