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Luis Javier Paradela se disculpa con la afición de Saprissa y lanza su famosa frase

El cubano usó sus redes sociales para comunicarse con la afición de Saprissa

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Por Milton Montenegro
Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Luis Javier Paradela le prometió a la afición de Saprissa que regresarán más fuertes. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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