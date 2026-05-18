Luis Javier Paradela se disculpa con la afición de Saprissa y lanza su famosa frase

Luis Javier Paradela le prometió a la afición de Saprissa que regresarán más fuertes.

Luis Javier Paradela, extremo de Saprissa, usó sus redes sociales para desahogarse y disculparse con la afición morada por no lograr el objetivo de conseguir el título 41.

Paradela mostró su dolor, pero a la vez buscó llenar de optimismo a los saprissistas, al escribir la frase que una vez lanzó y se hizo reconocida por los morados.

El mensaje que Luis Javier Paradela escribió en su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

De acuerdo con Paradela, el plantel está comprometido para volver con mayor fuerza y parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram es su famosa frase: “Estamos con sangre en el ojo”, lo mismo que dijo hace dos años, cuando Saprissa perdió el primer partido de la final Clausura 2024 contra Alajuelense, pero remontó en la Cueva y el grupo logró el título 40.

“Es difícil saber que no pudimos lograr la ansiada 41 en este momento. Les ofrezco disculpas, pero tengan por seguro, todos los morados, que nos levantaremos más fuertes y unidos para lo que viene. Nos duele porque sabemos todos los que sufren detrás de nosotros, familiares, nuestra gran afición morada que nunca nos abandona, pero lo vamos a lograr porque estamos con sangre en el ojo”, escribió el cubano.

Paradela no pudo jugar los dos partidos de la semifinal contra Liberia, tampoco el primero de la final ante Herediano, debido a una lesión que se le presentó en la última fecha del torneo, en la 18, disputada por los tibaseños en Puntarenas.

Luis Javier sufrió un inconveniente en el aductor (parte interna del muslo) de la pierna izquierda. Entró de cambio el sábado pasado frente a los florenses, pero no estaba al cien por ciento.

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