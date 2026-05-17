Erick Lonis da a conocer el próximo paso de Saprissa tras fallar en el intento

Mientras que los integrantes de Herediano festejaban y Jafet Soto lanzaba unos dardos en su contra, el miembro del comité deportivo de Saprissa, Erick Lonis, lo primero que hizo fue felicitar al Team por coronarse campeón nacional.
“Tristes porque creo que teníamos un partido controlado, pero hay que felicitar al rival, hay que felicitar a Herediano, ganaron y nosotros haremos una evualuación y esperamos sacar el mejor provecho de esta situación”, expresó Erick Lonis en declaraciones a FUTV.
Insistió en que felicitaba al rival y que en el caso de Saprissa, ahora harán un análisis para mejorar.
“Para volver a estar en estas instancias finales en el próximo torneo. Yo creo que competimos, competimos mejor que el año pasado y esperamos ser todavía más competitivos en el próximo torneo.
”Ya habrá tiempo, a partir de este domingo, analizar el futuro de la planilla y lo que vamos a hacer para ser más competitivos en el próximo torneo”, insistió.
Dijo que hay varias cosas que tienen que analizar y que tienen muy claro que para competir, ahora cada detalle es importante.
“Es momento de felicitar al rival y nosotros ya tendremos nuestro análisis profundo, crítico, autocrítico y en eso no tenga la menor duda de que sabemos qué cosas tenemos que hacer para mejorar”, concluyó Erick Lonis.
