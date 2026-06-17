Saprissa sorprende con el puesto que le asigna a Ricardo Blanco

El Deportivo Saprissa sorprendió con el puesto que le acaba de dar a Ricardo Blanco dentro del club.

Blanco, quien jugó el torneo pasado con el equipo, pero se retiró, estuvo trabajando en las ligas menores; incluso fue con uno de los equipos de las divisiones menores a un torneo en Estados Unidos, pero fue relevado del puesto para asumir otro de mucha importancia en la organización.

“Ricardo Blanco asume la dirección técnica de Saprissa Femenino”, informó el departamento de prensa del equipo. Los tibaseños añadieron que Adalberto Sánchez, anterior timonel del plantel femenino, dejó la dirección técnica.

Tras una gran trayectoria como futbolista profesional, Ricardo Blanco decidió poner punto final a su carrera dentro de las canchas para iniciar una nueva etapa en su vida deportiva, ahora desde el banquillo.

Ricardo Blanco puso punto final a su carrera como futbolista y ahora es parte del staff de técnicos del Deportivo Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

“El nuevo estratega cuenta con todas las licencias y acreditaciones requeridas para asumir este importante reto, además de una amplia experiencia y conocimiento de la institución”, resaltó Saprissa.

El cuadro morado añadió que Ricardo ya trabaja de lleno junto al plantel morado, preparando los desafíos de un equipo que llega a esta nueva etapa tras conquistar recientemente el campeonato nacional y alcanzar la quinta estrella de su historia.

“Le damos la bienvenida a Ricardo Blanco en esta nueva responsabilidad y le deseamos el mayor de los éxitos al frente de Saprissa Femenino, convencidos de que continuará impulsando los valores, la identidad y la ambición que caracterizan a nuestra institución”, señaló Saprissa.

El primer reto de Ricardo Blanco es el próximo domingo, cuando su equipo enfrente a Alajuelense, para definir cuál de los dos representará a Costa Rica en la Uncaf.

Ambos clubes son campeones nacionales y definirán en la cancha el derecho de jugar el torneo internacional.

Alajuelense ganó el Apertura 2025 y Saprissa el Clausura 2026 del fútbol femenino, y uno de los dos tendrá el privilegio de disputar la copa internacional.

El compromiso del próximo domingo entre moradas y liguistas es a las 11 a.m. en el Estadio Colleya. Se efectúa en este escenario porque la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa está en un proceso de restauración.

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