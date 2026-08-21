Puro Deporte

Saprissa sin jugar, avanza a siguiente fase de la Copa Centroamericana: esto acaba de pasar

El cuadro morado enfrenta el jueves de la otra semana al Olimpia de Honduras

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Por Milton Montenegro
Saprissa vs. Mixco
Kendall Waston y Gerson Torres, así como el resto de integrantes de Saprissa, clasificaron a cuartos de final de la Copa Centroamericana. El jueves próximo definen ante Olimpia el primer lugar del grupo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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