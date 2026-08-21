Saprissa sin jugar, avanza a siguiente fase de la Copa Centroamericana: esto acaba de pasar

Kendall Waston y Gerson Torres, así como el resto de integrantes de Saprissa, clasificaron a cuartos de final de la Copa Centroamericana. El jueves próximo definen ante Olimpia el primer lugar del grupo.

Saprissa, sin salir a la cancha y sin jugar un solo minuto esta semana en la Copa Centroamericana de la Concacaf, logró la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Los morados, quienes acumulan tres victorias en igual cantidad de partidos, comandaban el grupo C de la competencia y, pese a tener nueve puntos, fue hasta ahora que amarraron la clasificación.

Alianza de Panamá, al que le quedaban dos partidos por jugar y podía llegar a los mismos nueve puntos de los saprissistas, falló en el intento al perder como local 1-3 contra Olimpia de Honduras.

El cuadro canalero estaba obligado a ganar los dos juegos que le restaban y, si lo hacía, Saprissa debía, al menos, empatar en su último choque ante los catrachos.

Alianza perdió y solo puede aspirar a seis unidades, que no le alcanzan para igualar a Saprissa y Olimpia, ambos con nueve puntos.

Saprissistas y hondureños están empatados en puntos y en la diferencia de goles; los dos poseen +5. Saprissa ha marcado siete tantos y recibió dos; Olimpia está igual con 7 a favor y 2 en contra para +5. Sin embargo, la Concacaf, en su sitio web, ubicó a los hondureños en el primer puesto del grupo.

Saprissa y Olimpia, que se enfrentan el jueves de la próxima semana en Honduras, están clasificados a los cuartos de final, por lo que el compromiso, que inicia a las 8:30 p. m., servirá para definir cuál de los dos se queda con el primer lugar.

A falta de una fecha por disputar, Saprissa y Olimpia tienen nueve puntos. Alianza suma tres y solo puede llegar a seis. Mixco de Guatemala cuenta con tres y también puede aspirar a seis, mientras que Umecit de Panamá cerró su participación sin puntos en la competencia.

Imanol Enríquez al 42, Jorge Benguché al 71 y Michaell Chirinos al 80 hicieron los tres goles de Olimpia ante Alianza. Por el conjunto canalero descontó Anthony Stewart al minuto 76.