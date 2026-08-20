Saprissa presume su obra de colección: lo que todo morado desea tener

ADN Morado es el libro que cuenta la historia de Saprissa y sus protagonistas.

El registro de los mayores éxitos del Deportivo Saprissa está al alcance de todos: en sus manos, usted puede sentir el ADN Morado.

Así se llama la obra de colección que los morados sacaron a la venta: un libro con la historia y la pasión saprissista.

ADN Morado fue elaborado por los periodistas José Antonio Pastor y Rándall Corella. En él se encuentra toda la información de las nueve décadas de historia de Saprissa.

“Es una edición de lujo de 392 páginas y se mandó a hacer en China. Estamos muy satisfechos con la producción”, dijo José Antonio Pastor.

Pastor añadió que el nombre ADN Morado surgió por lo que se habla muchas veces del jugador de Saprissa.

“Desde hace muchos años se viene hablando de que el jugador de Saprissa es diferente al resto; eso de buscar el partido hasta el último minuto, la propia historia del club hace que los jugadores que visten el morado y blanco sean unos triunfadores”, destacó Pastor.

José Antonio resaltó que, aparte de las 392 páginas, el poseedor del libro encontrará fotografías de todos los jugadores que han estado en Primera División, en partidos oficiales, desde 1949 hasta la fecha.

“También estarán muchos de los futbolistas que participaron en Torneos de Copa y no debutaron en Primera, aunque no todos. Están todos los uniformes, desde el primero con el que se debutó hasta el último de Batman”, indicó Pastor.

En su contenido, ADN Morado presenta los mejores pasajes en la historia de Saprissa. (Jose Antonio Pastor/Jose Antonio Pastor)

Pastor resaltó el aporte de Rándall Corella, quien, según él, le dio una visión muy fresca al libro.

“El diseño es algo extraordinario, está muy completo y hay una parte que se le dedica a la gira alrededor del mundo que hizo Saprissa, así como al Mundial de Clubes. Hay buen espacio para las estadísticas y los récords del club, además de fotos de los entrenadores que pasaron por la institución”, mencionó Pastor.

Pastor, quien ha escrito otros libros sobre Saprissa como Historia del Deportivo Saprissa, publicado en 1988; Campeón Total, en 2010; Libro Morado, también en 2010; Cuando el mundo conoció al Saprissa, en 2017; y Ricardo Saprissa: una vida de leyenda, que publicó en 2011 junto al español Jordi Puyaltó, resaltó que desde hace 20 años empezó a crear ADN Morado.

ADN Morado es un libro de 392 páginas y en ellas vienen las fotografías de todos los jugadores que jugaron en Primera División. (Jose Antonio Pastor/Jose Antonio Pastor)

“Me llevé todo ese tiempo porque, al ir consiguiendo material y fotos de todos los jugadores que han actuado con Saprissa, se complicó un poco, pues hubo épocas en las que debutaba un jugador y no volvía a aparecer. A 15 días de cerrar el libro, me apareció un futbolista que tenía más de 10 años de estar buscando. Se trata de Jorge Rodríguez Rodríguez, un salvadoreño que jugó un partido en Primera. Vino a hacer una prueba y jugó como 10 minutos, cuando entró en lugar de Gerardo Solano, esto en 1975. Después no tuvo más participación en Primera, pero sí jugó en reservas”, dijo José Antonio Pastor.

El libro ADN Morado está muy completo, tiene un valor de ₡24.000 y se venderá en el sitio web de Saprissa.

Momentos de Saprissa en sus partidos se presentan en el libro ADN Morado. (Jose Antonio Pastor/Jose Antonio Pastor)

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