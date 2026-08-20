Puro Deporte

Saprissa presume su obra de colección: lo que todo morado desea tener

Saprissa saca a la venta un libro de colección de pasta dura, de 392 páginas, con fotografías y la historia del club

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Por Milton Montenegro
presentacion del libro de Saprissa ADN Morado
ADN Morado es el libro que cuenta la historia de Saprissa y sus protagonistas. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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