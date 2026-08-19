Afición de Saprissa decide quién debe heredar la ‘10’ tras la salida de Jefferson Brenes

Jefferson Brenes tenía contrato con Saprissa hasta mayo del 2028, pero arregló para marcaharse al FC Bhayangkara de Indonesia.

Jefferson Brenes deja Saprissa y se marcha al FC Bhayangkara de Indonesia.

Erick Lonis, encargado de las negociaciones deportivas del club, informó que Jefferson les comunicó su deseo de tener una oportunidad internacional.

“Ante su deseo de cumplir el sueño de jugar en el fútbol internacional, decidimos acceder a su solicitud y facilitar esta oportunidad”, dijo Lonis.

Brenes es el “10” de Saprissa, o quien portaba este número, que en el pasado significó mucho para los morados, porque lo llevó Alonso “Mariachi” Solís.

Antes de Brenes, lo tuvo Marvin Angulo y, tiempo atrás, estuvo en poder de Roy Myers.

Con la partida de Jefferson Brenes, la pregunta es quién se quedará ahora con el “10”.

Se va Jefferson y, para ustedes, ¿quién debe llevar la camiseta “10” en Saprissa?

Esa fue la pregunta que se les hizo a los seguidores del club en el canal de WhatsApp de Saprissa en La Nación (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

Las opciones de respuesta fueron: Gerson Torres, Andrey Soto, Bancy Hernández, Luis Javier Paradela, Mathias Elizondo, Sebastián Padilla y “ninguno, hay que contratar un creativo que lleve la ‘10’”.

En el sondeo participaron 593 personas. De ellas, 337 (57%) indicaron que Saprissa debe contratar un creativo que lleve la “10”; 205 (34%) opinaron que la debe portar Luis Javier Paradela; 19 (3,2%) se la darían a Sebastián Padilla; 15 (2,5%) optaron por Andrey Soto; 8 (1,3%) votaron por Gerson Torres; 6 (1,5%) se inclinaron por Mathias Elizondo y 3 (0,5%) señalaron a Bancy Hernández.

Asi respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Retomar el mejor nivel me ha costado. Tomar ese ritmo de competencia que todo jugador quiere. A veces tuve una seguidilla de partidos y después volvía a la banca. En los últimos tres años no había tenido una pretemporada completa y eso también afecta, pero vamos mejorando en cada partido”, admitió Brenes luego del partido del sábado pasado contra Cartaginés, que Saprissa ganó 3-2.

Jefferson, quien tenía contrato con Saprissa hasta 2028, fue vendido al FC Bhayangkara y se marcha siendo el goleador del presente campeonato, con cuatro anotaciones.

En noviembre de 2024, Saprissa dio a conocer que Jefferson renovó hasta 2028 y ahora sale rumbo a Indonesia.

Con la camiseta morada, Jefferson superó los 100 partidos en todas las competiciones, para un total de 123 encuentros, en los que registró 23 goles y 16 asistencias.

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