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Afición de Saprissa decide quién debe heredar la ‘10’ tras la salida de Jefferson Brenes

Afición morada se pronunció en el canal de WhatsApp de Saprissa en La Nación

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Por Milton Montenegro
Saprissa vs. Herediano
Jefferson Brenes tenía contrato con Saprissa hasta mayo del 2028, pero arregló para marcaharse al FC Bhayangkara de Indonesia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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