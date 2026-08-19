Saprissa confirma la salida de Jefferson Brenes del equipo

Jefferson Brenes arrancó el campeonato con goles. Anotó cuatro y es el líder de goleo del torneo. El volante se marcha al fútbol de Indonesia.

Jefferson Brenes, volante de Saprissa, se marcha al FC Bhayangkara de Indonesia.

Por medio de un comunicado de prensa, el cuadro morado confirmó lo que se adelantó horas antes, la partida de Brenes.

“El Deportivo Saprissa informa un principio de acuerdo por la transferencia definitiva del jugador Jefferson Brenes al Bhayangkara Presisi Lampung FC, de la Primera División de Indonesia”, resaltó Saprissa.

Los morados respaldaron el comunicado con declaraciones de Erick Lonis, encargado de las contrataciones y transferencias en el conjunto tibaseño.

“Desde hace algunos meses, Jefferson nos comunicó su deseo de tener una oportunidad internacional. Previendo una eventual salida, la Dirección Deportiva planificó la conformación de la planilla considerando distintos escenarios para suplir su posible ausencia”, dijo Lonis.

Erick Lonis añadió que Jefferson es un gran jugador y tanto el área deportiva como el cuerpo técnico contaban con él dentro de la planificación del plantel.

“Sin embargo, ante su deseo de cumplir el sueño de jugar en el fútbol internacional, decidimos acceder a su solicitud y facilitar esta oportunidad”, explicó Erick Lonis, director de la Comisión Deportiva del club.

Brenes será sometido a las respectivas pruebas médicas en los próximos días y, posteriormente, se completarán los detalles administrativos necesarios para formalizar su transferencia definitiva. Brenes llegó a la institución el año 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante para la consecución del tetracampeonato.

“Durante su paso por el club, se ganó el respeto y la admiración de la afición, además de consolidarse como seleccionado nacional de Costa Rica. Con la Tricolor, el volante ha disputado eliminatorias mundialistas, Concacaf Nations League, Copa Oro y otros compromisos internacionales, acumulando 23 partidos y más de mil minutos.

“Con la camiseta del Monstruo, Jefferson superó los 100 partidos en todas las competiciones, para un total de 123 encuentros, en los que registró 23 goles y 16 asistencias. El Deportivo Saprissa comunicará oportunamente la finalización del proceso y el traspaso definitivo”, destacó Saprissa.

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