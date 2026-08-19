Jefferson Brenes se marcha de Saprissa

Jefferson Brenes tiene todo listo para salir de Saprissa, que venderá su ficha al fútbol de Indonesia.

Hace nueve días, Jefferson Brenes, volante de Saprissa, anunció que tenía opciones de marcharse al extranjero.

Tras el partido que Saprissa le ganó de visita 0-2 a Puntarenas y donde Jefferson anotó el primer tanto, el volante comentó que podía convertirse en legionario.

“Tengo una espinita: antes de la lesión se me cayeron ofertas en el extranjero que, al final, eran muy buenas, y ahora apuesto a retomar el nivel para que se me vuelvan a abrir las puertas en el exterior”, dijo Jefferson a Fox durante la entrevista flash, apenas concluyó el compromiso.

🇨🇷UN NUEVO DESTINO PARA JEFFERSON BRENES✈️🇮🇩



ESPN puede confirmar que Jefferson Brenes tiene todo acordado para jugar en el fútbol de Indonesia con el Bhayangkara⚽️



Fuentes dentro del cuadro morado informan que el jugador viajará en las próximas horas rumbo a Asia para pasar… pic.twitter.com/58NCWIkSPh — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 19, 2026

Esa posibilidad de marcharse es un hecho para Brenes; de hecho, ESPN, publicó en su cuenta de X que el morado firmará con el FC Bhayangkara de Indonesia.

“ESPN puede confirmar que Jefferson Brenes tiene todo acordado para jugar en el fútbol de Indonesia con el Bhayangkara”, informó el medio.

En Telenoticias de Canal 7, Jorge Martínez, jefe de deportes, destacó antes de presentar la sección deportiva que Jefferson se marchará de Saprissa.

Canal 7 resaltó en su sección deportiva que la venta es buena para los morados y Jefferson Brenes firmó contrato por dos años y en los próximos días se marcha a Indonesia.

Para Jefferson será la primera experiencia en el balompié de Indonesia, donde se topará con su excompañero y exmorado Marvin Loría, quien a inicios de este mes se vinculó a otro club en este país.

Marvin aceptó una oferta del fútbol de Indonesia, donde es parte del PSIM Yogyakarta, que compite en la Superliga o máxima categoría de este país.

Loría firmó por un año con opción a extender el contrato.

“Siempre preguntan y estamos manejando algunas situaciones en lo administrativo y lo personal. Si se llegan a dar las opciones de quienes han preguntado, bienvenido sea y, si no, seguiré trabajando acá. Lo que Dios quiera, siempre lo he dicho: lo que sea de bien para uno, que uno se sienta contento y feliz. Tomaré una mejor decisión con cabeza fría”, manifestó Jefferson, hace 9 días en Puntarenas.

Jefferson Brenes se marcha de Saprissa como el goleador del equipo y del actual campeonato.

El volante marcó doblete contra Puntarenas y repitió la dosis el sábado pasado frente a Cartaginés. Brenes es el cañonero del Torneo Apertura 2026, con cuatro conquistas, todas de gran factura, lo que le da confianza al mediocampista de 29 años.

“Estoy tranquilo, poco a poco voy recuperando mi nivel. Los goles y el trabajo me llenan de confianza para seguir creciendo. Voy poco a poco, tomando confianza. Así como he recibido críticas, he recibido el apoyo dentro del camerino”, manifestó Brenes, luego de la victoria de los morados del sábado pasado 3-2 frente a Cartaginés.

Se intentó conocer la posición de Saprissa, pero el club no ha dado un comunicado oficial.

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