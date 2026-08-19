Puro Deporte

Jefferson Brenes se marcha de Saprissa

El volante de los morados dijo que antes de la lesión se le cayeron opciones en el exterior

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Por Milton Montenegro
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Jefferson Brenes tiene todo listo para salir de Saprissa, que venderá su ficha al fútbol de Indonesia. (Jose Cordero/José Cordero)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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