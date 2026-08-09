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Jefferson Brenes podría salir de Saprissa: revela que hay clubes interesados en llevarlo al extranjero

El volante anotó los dos goles con que los morados ganaron en Puntarenas

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Por Milton Montenegro
Saprissa v. Liberia
Jefferson Brenes afirma que busca llegar a la espalda de los delanteros para tratar de anotar. El volante dijo tener ofertas en el exterior. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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