Jefferson Brenes podría salir de Saprissa: revela que hay clubes interesados en llevarlo al extranjero

Jefferson Brenes afirma que busca llegar a la espalda de los delanteros para tratar de anotar. El volante dijo tener ofertas en el exterior.

Jefferson Brenes, volante de Saprissa, disfrutó de una gran noche en el partido en el que su equipo derrotó de visita 0-2 a Puntarenas.

A los minutos 34 y 73, Jefferson anotó los goles de la victoria, que le permiten a su escuadra ser líder del campeonato con 9 puntos.

Brenes atendió a la prensa en zona mixta y no solo resaltó el trabajo de sus compañeros, sino que, en lo personal, expresó que espera convertirse en legionario.

“Tengo una espinita: antes de la lesión se me cayeron ofertas en el extranjero que, al final, eran muy buenas, y ahora apuesto a retomar el nivel para que se me vuelvan a abrir las puertas en el exterior”, dijo Jefferson a Fox durante la entrevista flash, apenas concluyó el compromiso.

“Siempre preguntan y estamos manejando algunas situaciones en lo administrativo y lo personal. Si se llegan a dar las opciones de quienes han preguntado, bienvenido sea y, si no, seguiré trabajando acá. Lo que Dios quiera, siempre lo he dicho: lo que sea de bien para uno, que uno se sienta contento y feliz. Tomaré una mejor decisión con cabeza fría”, manifestó Jefferson.

😳Jefferson Brenes dice que está manejando opciones en el extranjero. ⚽️ pic.twitter.com/vetCmLJLRP — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

Brenes se mostró satisfecho por las conquistas: la primera, con asistencia de Keyshwen Arboine, y la que selló los tres puntos, tras pase de Newton Williams.

“Rescato el esfuerzo de los compañeros en una cancha difícil. El clima no estaba tan pesado, pero sí un poco húmedo. Feliz por las anotaciones y el nivel que vengo mostrando poco a poco; lo que quiero es seguir creciendo”, afirmó Jefferson, quien tiene claro cómo marcar diferencia en el terreno de juego.

“Mientras tenga una condición física notable, voy a llegar al área a hacer goles. Lo vimos en el Mundial: ¿qué mejor ejemplo que el de Jude Bellingham, quien llegaba de sorpresa para concretar? No es nada fácil defender, atacar y llegar al área. Hay que tener buen aire, buena preparación física, y una de mis características es llegar desde atrás”, resaltó Jefferson.

En el segundo gol, Newton Williams le tocó el balón de primera y lo dejó de frente al marco.

“A Newton hay que aprovecharlo, porque cuando ha entrado de cambio ha aportado y, como titular, también dio asistencia. A él le ha costado el regreso tras una fuerte lesión y para eso estamos: para apoyarlo y acuerparlo”, indicó Brenes.

El volante señaló que, juego a juego, se siente mejor y reconoció que en algunos encuentros le ha costado desempeñarse.

“En unos encuentros no he tenido la capacidad para resolver como me lo pide Hernán (Medford), pero a veces uno se siente bien y a veces un poco cansado o pesado. Cuando uno llega en la segunda línea, tiene muchas opciones y, si salen las cosas, uno se siente feliz porque en la semana hay situaciones que se practican”, dijo Jefferson.

Saprissa vuelve a la acción el próximo martes, pero ahora en la Copa Centroamericana de la Concacaf contra Mixco de Guatemala, y Jefferson espera tener participación.

“El martes no va a ser nada fácil. Hay que recuperar y analizar videos de Mixco, pero estamos en nuestra casa y queremos amarrar la clasificación. Respetamos al rival e, independientemente de lo que llegue a pasar el martes, queremos ser líderes del grupo”, dijo Jefferson, quien agregó que para ellos es muy importante ser líderes en el torneo local y en la Copa Centroamericana.

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