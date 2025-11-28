Saprissa se topará a un Liberia que sabe complicarle la vida en la Cueva

En el Deportivo Saprissa hablan y quieren la victoria el domingo contra Liberia, pero, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho.

Lo anterior porque los pamperos saben complicarle la vida a los morados en su estadio y así lo dejan claro las estadísticas.

De los últimos tres partidos disputados entre ambos equipos en el Ricardo Saprissa, el resultado fue el mismo: empate. Dos juegos terminaron 2-2 y uno 1-1.

“Sabemos que dependemos de otros resultados, pero obviamente lo nuestro es ganar los dos partidos que nos faltan y esperar, pero bueno, la opción ahí está (ser primeros)”, dijo Mariano Torres, capitán de Saprissa.

Los tibaseños juegan a eso, imponerse en los dos compromisos que restan, llegar a 36 unidades y esperar que Alajuelense, que posee 34, no haga más de un punto en los dos juegos que le faltan.

De no darse el primer lugar, los saprissistas esperan amarrar el segundo lugar, de cara a las semifinales.

“Nosotros siempre queremos ganar, queda poco y todavía se puede pelear el primer lugar, esperamos lograrlo, de lo contrario cerrar con victoria, que es a lo que apuntamos”, indicó Óscar Duarte.

Pero Liberia anunció que no regalará nada, que tratará de dificultarle el juego a Saprissa, sobre todo porque únicamente necesita un punto para amarrar la clasificación.

Adrián Chévez, defensor aurinegro, dejó claro que serán aguerridos en el campo morado.

“El domingo tenemos un partido bastante importante, nos jugamos la clasificación, estamos solamente a un punto de lograr el objetivo que nos propusimos desde la pretemporada. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos a ir a luchar para sacar ese punto que nos falta o los tres puntos”, expresó Chévez, en declaraciones al departamento de prensa de Liberia.

Adrián, quien es uno de los jugadores más regulares de Liberia, ya que contabiliza un total de 986 minutos en 15 partidos disputados, resaltó que irán a pelear cada balón.

“En el estadio Ricardo Saprissa verán un Municipal Liberia aguerrido, verán a un Liberia bastante aguerrido en la casa del Saprissa. En el grupo estamos bastante tranquilos, creo que es algo importante lo que estamos peleando, el partido será difícil, pero vamos a ir con todo”, afirmó Adrián Chévez.

El Deportivo Saprissa dejó dos puntos en su campo en el juego anterior contra Herediano y quiere cambiar las cosas el domingo frente a Liberia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Adrián, quien suma dos goles en el certamen, hizo un análisis del Saprissa, rival al que respetan en el conjunto liberiano, pero al que buscarán sacarle un resultado positivo para sellar el boleto a las semifinales.

“Creo que el Deportivo Saprissa es muy fuerte en el balón parado, con Mariano Torres y Kendall Waston. Creo que elaboran bien, pero nosotros también estamos ahí, somos 11 contra 11, hombre por hombre, sabemos que en Municipal Liberia tenemos una gran planilla, iremos a buscar el gane”, afirmó Adrián Chévez.

Los tibaseños solo piensan en el triunfo, pero también saben que estos últimos juegos les pueden ayudar para que algunos adquieran ritmo y aumenten la competencia, de hecho, Orlando Sinclair no estará por acumular cinco tarjetas amarillas.

“Se puede darle oportunidad a los jóvenes, o darle, por ejemplo, un seguimiento a Kenay Myrie, quien ha sumado más minutos a la regla Sub-21. Es un jugador que ha demostrado que está para jugar acá, estuvo en la Selección y eso es importante, como otros, que en su momento también participaron”, comentó Óscar Duarte.

Tras enfrentar a Liberia, a Saprissa le resta jugar de visita contra Sporting, partido que será el domingo 7 de diciembre, y luego encarará las semifinales.

