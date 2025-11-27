Saprissa hará al menos una variante obligada para enfrentar a Liberia

El Deportivo Saprissa afina detalles para el crucial encuentro que tendrá contra Liberia.

¿Por qué vital?, quizá se pregunten algunos, si los morados ya lograron el boleto a las semifinales, pero todavía hay mucho en juego y, mientras no terminen las dos fechas que faltan para culminar la primera fase, como dijo Vladimir Quesada, en el fútbol no siempre dos más dos es cuatro.

Aunque escasas, los morados todavía tienen posibilidades de llegar al primer lugar si ganan los 6 puntos que les faltan por disputar y la Liga no obtiene más de uno de los seis que debe pelear en la cancha. Alajuelense es líder con 34 puntos y Saprissa es segundo con 30.

En caso de no asumir el primer puesto, los tibaseños no se pueden descuidar y deben sostener el segundo lugar para evadir al líder en semifinales y cerrar en casa su disputa contra el tercer clasificado.

Vladimir Quesada y su equipo deberán dar el primer paso el domingo a las 4 p. m. contra Liberia en su estadio. Para el partido, Vladimir hará al menos una variante, la de Orlando Sinclair, quien no tendrá participación.

Con 5 anotaciones, Sinclair es el máximo goleador de Saprissa y también el cuarto mayor anotador de todo el campeonato. Además, es el segundo máximo asistidor del certamen, con 4 pases a gol, solo por detrás de su compañero Mariano Torres, quien posee 6.

Orlando sumó la quinta tarjeta amarilla en el partido anterior frente a Herediano y debe cumplir un juego de sanción.

“Sancionar al jugador Orlando Sinclair con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Apertura”, dictó el ente disciplinario, luego del empate 1-1 entre Saprissa y Herediano.

Vladimir Quesada deberá echar mano del panameño Gustavo Herrera o de Ariel Rodríguez para reemplazar a Sinclair.

Orlando Sinclair acumuló la quinta tarjeta amarilla y se pierde el juego del domingo contra Liberia. (John Durán /John Durán)

Banderazo de Navidad

El duelo es atractivo no solo por la necesidad de ganar de ambos conjuntos —Liberia requiere al menos el empate para sellar clasificación—, sino porque, para los saprissistas, marca el banderazo de salida del inicio de la Navidad.

“Cientos de niños y niñas que se verán beneficiados por la iniciativa de nuestro club: el Banderazo Navideño”, informó el departamento de prensa de Saprissa.

¿Qué harán?

Quienes asistan al Ricardo Saprissa apoyarán a la niñez lanzando peluches al terreno de juego. Un evento ya tradicional y, definitivamente, con un beneficio social de gran impacto. La Asociación Obras del Espíritu Santo es la beneficiada con la “lluvia” de peluches.

Saprissa detalló que, en un informe reciente que aparece en el sitio web de Obras del Espíritu Santo, se indica que favorecen a cerca de 52 mil niños radicados en las siete provincias del país.

Es la tercera vez que el Deportivo Saprissa hará la lluvia de peluches. El primer evento fue en el 2023, consolidándose aún más el año anterior y continuando este 2025.

Es por esta razón que Saprissa realiza este Banderazo Navideño, con la intención de fortalecer y beneficiar a dicho ente y así contribuir a su labor en esta época festiva.

Saprissa les pide a los aficionados llevar un peluche (no bélico) al estadio. Este peluche puede ser traído desde sus hogares (evidentemente en buen estado) o, incluso, Tiendas Toys tendrá habilitados varios stands a lo largo del estadio en los que se pueden adquirir para, posteriormente, lanzarlos al terreno de juego.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.