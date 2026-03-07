Saprissa se tenía guardado un secreto: vino de México y es un fichaje

Saprissa FF difundió este mensaje antes de jugar como local en el Colleya Fonseca ante Pococí.

La sorpresa llegó al momento de entregarse la alineación, porque en Saprissa FF no anunciaron el fichaje de la jugadora mexicana Zellyka Arce, pero sí la inscribieron y debutó en el fútbol tico el viernes por la noche.

Ella apareció en lista para el partido entre Saprissa FF y Pococí, en el que las moradas jugaron como locales en el Estadio Colleya Fonseca, en Guadalupe.

Zellyka Arce era una de las suplentes en la formación de la “S” y en el minuto 69, el técnico morado Adal Sánchez ordenó su ingreso.

La más reciente adquisición de Saprissa FF es mediocampista, tiene 28 años y registra más de 220 partidos en la Liga MX Femenil.

En su país jugó con Guadalajara, Atlas, Atlético San Luis y Monterrey, siendo campeona en dos ocasiones. Cuando entró al juego, el marcador era de 3-1.

La mediocampista mexicana Zellyka Arce ya se estrenó en el fútbol de Costa Rica con Saprissa FF. (Prensa Saprissa/Saprissa)

Saprissa FF empezó ganando el partido ante Pococí por 3-0 y el encuentro culminó 3-2. La primera anotación fue de Carolina Venegas, que actuó con una máscara, luego de la fractura en la nariz que sufrió en el clásico.

Valentina Rivera y Daniela Cruz convirtieron los otros goles de las moradas; mientras que las anotaciones de Pococí las marcaron Claudia Núñez y María José Garro.

Las jugadoras de Saprissa salieron a la cancha con niñas de Fundación Saprissa. Carolina Venegas actuó con máscara por la fractura en la nariz. (Prensa Saprissa/Saprissa)

Cuando terminó el partido, la defensora de Saprissa FF, Daniela Cruz dijo en TD Más que rescataba la victoria del equipo, porque no era un partido fácil.

“Salimos con tres puntos en casa, ese era el check número uno, salimos al primer tiempo con la idea de llevarnos una ventaja amplia y lo hicimos, pero en el segundo tiempo sí fue un poco confuso y el equipo no se encontró. Estamos probando un sistema nuevo y yo creo que por ahí cobró factura”, mencionó Daniela Cruz.

En su cuenta de Instagram, Zellyka Arce, quien también es médica cirujana, se describe en este momento como futbolista profesional de Saprissa.

Minutos después de que culminó el juego, Carolina Venegas posteó unas historias en esa misma red social e hizo alusión a la llegada de la mexicana a su equipo.

Este fue el mensaje que posteó Carolina Venegas tras el debut de Zellyka Arce con Saprissa FF. (Instagram Carolina Venegas/Instagram Carolina Venegas)

Antes de ese partido, las leonas de Alajuelense golearon 0-9 a Chorotega en Nicoya, con tantos de Fabiana Alfaro, Alexandra Pinell, Keylin Gómez, Marilenis Oporta, Viviana Chinchilla (triplete) y Ángela Mesén (doblete).

Por su parte, Sporting le ganó 2-0 a Dimas Escazú, con un doblete de Rosandra.

La jornada se completará este sábado, con el partido entre Herediano y Moravia, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado.

