Saprissa se salva de multa al alegar error de comunicación en Unafut

Saprissa y Alajuelense salieron a la cancha en el primer partido de la final en medio del humo de extinguidores y un 'tifo' sobre el Mundial de Clubes de 2005.

Saprissa recibió una multa millonaria tras el partido de ida de la final de segunda fase ante Alajuelense, aunque al menos los morados lograron apelar una parte y recibir algo de alivio para el bolsillo.

La sanción original anunciada por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol estipulaba tres rubros, que sumaban más de dos millones de colones:

¢1.687.500 al ser la cuarta vez en el torneo que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

¢400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la primera vez que se ve el uso de extintores de manera indebida.

¢250.000 al ser la primera vez que no utilizan el audio del himno oficial.

Sin embargo, los tibaseños reclamaron que sí tenían permiso para el uso de los extintores, los cuales recibieron a los dos equipos y a los árbitros con una nube de humo en la salida a la cancha.

“El Deportivo Saprissa contaba con autorización para el uso de los extintores; sin embargo, Unafut no lo comunicó oportunamente ni a los comisarios ni a la Federación Costarricense de Fútbol. Por tal motivo, el Tribunal Disciplinario notificó al club que dejó sin efecto la sanción por el uso de extintores”, indicó un comunicado de la institución tibaseña.

De esta forma, Saprissa logró eliminar la multa de ¢400.000, que además conlleva la amenaza de reducción de 20% de aforo la próxima vez que ocurra algo así.

Con la “rebaja”, el castigo monetario tras el partido de ida en la Cueva queda en ¢1,9 millones para la S.