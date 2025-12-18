Puro Deporte

Saprissa se salva de multa al alegar error de comunicación en Unafut

Saprissa recibió varios castigos económicos luego del partido de ida de la final ante Alajuelense, pero logró apelar uno

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa y Alajuelense salieron a la cancha en el primer partido de la final en medio del humo de extinguidores y un 'tifo' sobre el Mundial de Clubes de 2005. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaDeportivo SaprissaUnafutTorneo Apertura 2025Final Torneo Apertura 2025
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.