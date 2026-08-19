Saprissa se quitó un peso de encima y ahora va por un golpe de autoridad ante Inter San Carlos

Saprissa llega a San Carlos como Hernán Medford lo quería. El técnico del cuadro morado adelantó hace una semana que pretendía vencer a Cartaginés para terminar como líderes, y su escuadra lo hizo.

Ahora, para los tibaseños no solo se trata de defender el puesto que ostentan, sino de golpear la mesa contra un rival que juega bien y busca acercárseles en la tabla de posiciones.

“Nosotros queremos ratificar el primer lugar y para hacerlo hay que ganarle a Cartaginés, que busca llegar a ese puesto”, dijo Medford antes de medirse a los brumosos.

Con la victoria del sábado pasado, Saprissa se instaló en la cima con 12 puntos en cuatro juegos y se mide al Inter, tercero con siete unidades en igual cantidad de compromisos.

Una ventaja para Medford y su equipo es que el domingo, a las 3 p. m., saldrán a la cancha sin el peso de haber jugado a media semana, como les ocurrió desde que arrancó el certamen, cuando debieron alternar entre la competencia local y los encuentros de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Se necesitaba una semana así, sin juegos de por medio, porque hemos estado con muchos partidos y a veces se requiere de ese descanso”, dijo Medford, quien añadió que tenían claro el calendario.

“Sabíamos a lo que veníamos y preparamos el plantel para esa parte. No tuvimos juego a mitad de semana y se pueden trabajar un poco más las ideas que tenemos. Esa semana larga viene bien”, expresó Medford.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, afirmó que la semana larga les sirvió para afinar la idea de juego. Aquí junto a sus asistentes Raúl Ovares y Geiner Segura. (Jose Cordero/José Cordero)

En su campo, Inter San Carlos jugó dos partidos: empató con Herediano y derrotó a San Carlos. En la historia, será el primer compromiso entre morados y el Inter.

Medford quiere seguir con el paso perfecto e incluso podría darles opción a algunos futbolistas, quizá hasta al mismo Fidel Escobar, quien no ha jugado con el equipo.

“Ahí va, ahí va recuperándose. Estamos en comunicación con el doctor y en algún momento vuelve. El mismo Duarte (Óscar), quien va ahí bien. Yo creo que en algún momento vamos a tener el equipo completo con estos lesionados, el mismo Douglas (Sequeira), quien ahorita regresa. Ahí estamos detrás de eso para tener el equipo completo, porque pensamos en cuartos de final de la Centroamericana y en el campeonato se puede venir una seguidilla”, resaltó Medford.

Para Medford, en los juegos que han tenido en los dos torneos ha sido vital el buen trabajo físico de sus jugadores.

“Siempre los trabajos en la pretemporada son importantes para que los equipos físicamente puedan conservarse bien los cinco meses del torneo y Erick (Sánchez) ha hecho una gran labor. Erick ya estuvo aquí, conoció el ambiente de lo que es Saprissa y estuvo en Selección. Es uno de los preparadores físicos top de Costa Rica”.

Saprissa, sin juegos a mitad de semana, enfrentará al Inter de Joel Campbell -quien es el capitán y mueve los hilos del equipo- con la consigna de ampliar la brecha de puntos con los adversarios que se le aproximan en la cima del torneo.

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