Saprissa rota, gana y se luce con dos equipos, pero hay un punto que ambos deben corregir

Bancy Hernández se lució con el tercer gol que Saprissa le marcó el sábado pasado al Club Sport Cartaginés.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, lo dice cada vez que puede: “Saprissa tiene dos equipos”, resalta el entrenador.

Después de cada victoria —los morados tienen cuatro seguidas en el torneo—, Medford elogia el desempeño de sus futbolistas.

“Todos están listos, están bien. Todos están en buen nivel, con ganas de jugar, y hay un buen grupo. Los que no juegan apoyan al compañero”, dijo Hernán luego de la victoria 2-0 contra Puntarenas.

Antes de enfrentar a Cartaginés, señaló que no hay diferencia en el grupo: sale uno, entra otro y, para él, el rendimiento es parejo.

¿Tiene razón Hernán Medford al afirmar que Saprissa cuenta con dos equipos?

“Conformamos un equipo pensando no solo en el torneo nacional, sino en pelear la Copa Centroamericana. Sabíamos que agosto es un mes que debíamos enfrentar con muchísima estrategia y por eso se hicieron las contrataciones y ascensos de futbolistas de divisiones menores, para tener dos por puesto. Se hizo así, pensando en que pudiéramos cambiar una parte del equipo de un domingo a martes o miércoles, en partidos de la Centroamericana”, afirmó Erick Lonis.

Lo que ha hecho Medford es utilizar una alineación en el torneo local y variar para los juegos de la Copa Centroamericana.

En el primer juego contra Pérez Zeledón, Saprissa alineó con Abraham Madriz, Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Jefferson Brenes, Mathias Elizondo, Andrey Soto, Luis Javier Paradela, Gerson Torres y Orlando Sinclair.

Para el siguiente compromiso, en la Copa Centroamericana ante Umecit de Panamá, Hernán alineó con Abraham Madriz, Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Gerald Taylor, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Keyshwen Arboine y Orlando Sinclair.

Cinco cambios entre una formación y otra; en ambos juegos, el equipo terminó con victoria.

Hay dos equipos. En el centro de la defensa, por lo general, actúan Arboine y Waston, pero si no está alguno de los dos, lo sustituye Gerald Taylor, quien también ha jugado como contención.

En la zaga derecha se turnan los hermanos Samir y Gerald Taylor. Frente a Puntarenas jugó José Carvajal, joven de 21 años, quien dejó buenas sensaciones.

Por la izquierda, Jorkaeff y Joseph Mora están en buen nivel y libran una buena lucha por la titularidad.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, está convencido de que en su plantel todos andan en buen nivel. Aquí junto a Raúl Ovares y Geiner Segura. (Jose Cordero/José Cordero)

En el mediocampo aparecen figuras que pueden recorrer el campo de área a área, como Jefferson Brenes, quien se lució con dos golazos contra Cartaginés, y el joven Mathías Elizondo. Y, si de marca se trata, están David Guzmán y Sebastián Acuña.

Un caso aparte es el de Mariano Torres. El capitán no posee un sustituto con sus características, pero el equipo se adapta para jugar y ganar sin él.

Como extremos, los morados cuentan con Paradela, Bancy Hernández, Andrey Soto, Gerson Torres y Sebastián Padilla, quien no ha debutado.

En ataque, Newton Williams tiene gol, Orlando Sinclair también y Ariel Rodríguez está atento a cualquier oportunidad.

Por rendimiento —que en este instante es del 100%— y el desempeño de la mayoría, Medford y Lonis tienen razón: Saprissa posee dos equipos, pero con un aspecto por mejorar, el trabajo defensivo.

En cuatro juegos del torneo local, tres de los cuatro rivales que enfrentaron le anotaron cuatro goles, y todos marcaron en el Estadio Ricardo Saprissa.

En la Copa Centroamericana de la Concacaf, Umecit y Alianza de Panamá sacudieron las redes de los tibaseños.

Pérez Zeledón y San Carlos hicieron un gol cada uno, y Cartaginés consiguió dos.

“Desde mi delantero hasta mi defensa han defendido bien y, si nos han anotado, es porque el rival tiene mérito; no jugamos solos. Veamos la virtud del rival”, dijo Hernán Medford luego de la victoria contra Puntarenas.

El principal yerro de Saprissa cuando le anotan se nota más en el centro de la defensa. Muchas veces, los rivales cuentan con el tiempo y el espacio para encarar a Abraham Madriz.

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