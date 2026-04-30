Puro Deporte

Saprissa se pronuncia tras rechazo a la apelación por Mariano Torres y Fidel Escobar

Los morados buscan que Mariano Torres y Fidel Escobar jueguen el domingo contra Liberia y no lo han conseguido

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Por Milton Montenegro
04/11/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en una nueva versión del Clásico Nacional en partido de la jornada 18, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
De momento, Fidel Escobar y Mariano Torres siguen fuera de las semifinales. Fueron castigados con tres partidos. (Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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