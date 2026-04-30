Saprissa se pronuncia tras rechazo a la apelación por Mariano Torres y Fidel Escobar

De momento, Fidel Escobar y Mariano Torres siguen fuera de las semifinales. Fueron castigados con tres partidos.

Saprissa recibió un fuerte golpe en su intención de contar con Mariano Torres y Fidel Escobar en la semifinal que inicia el próximo domingo de visita contra Liberia.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol rechazó la apelación por la sanción de tres partidos contra Mariano Torres y Fidel Escobar, por los incidentes que se dieron al final del primer tiempo en el partido contra Puntarenas.

De momento, ambos jugadores no pueden actuar el domingo, tampoco en el compromiso de vuelta, ni en el primer juego de la final de la segunda fase, en caso de que los morados eliminen a Liberia.

Saprissa se pronunció, tras el rechazo de la apelación del Disciplinario, que pasó el caso al Tribunal de Apelaciones.

“El Deportivo Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso. Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere (rápida) del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva”, resaltó el cuadro morado.

La respuesta del Tribunal Disciplinario ante la apelación de los tiobaseños fue: “Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento ambas sanciones se mantienen vigentes”, informó el Disciplinario en comunicado enviado por la Fedefútbol.

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