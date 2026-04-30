Rechazan apelación de Saprissa para contar con Mariano Torres y Fidel Escobar: esto fue lo que pasó

Saprissa recibió una comunicación que no esperaba, aviso que le resta posibilidades de contar con el equipo completo, o al menos con la mayor cantidad de figuras, para enfrentar a Liberia el próximo domingo.

Los morados presentaron ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol una apelación por la sanción de tres partidos contra Mariano Torres y Fidel Escobar, por los incidentes que se dieron al final del primer tiempo en el partido contra Puntarenas.

La Fedefútbol anunció este jueves, por medio de un comunicado de prensa, que su Tribunal Disciplinario revocó la apelación presentada por Saprissa.

“Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento ambas sanciones se mantienen vigentes”, informó el Disciplinario en comunicado enviado por la Fedefútbol.

Ahora, los morados tendrán tres días para presentarse ante el Tribunal de Apelaciones de la misma entidad para hacer valer sus derechos, lo que, sin duda, resta las posibilidades de que Mariano y Fidel puedan jugar en Liberia.

Mariano Torres y Fidel Escobar siguen sancionados y no pueden jugar con el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

En el juego en Puntarenas se presentó un pleito con integrantes de la barra de Saprissa, el partido se detuvo y algunos jugadores morados, entre ellos Mariano y Fidel, se acercaron a la malla para tratar de calmar a los seguidores saprissistas. Erick Mora, comisario del encuentro, también se acercó al sitio para grabar y documentar lo sucedido y, en ese instante, tuvo el altercado con Mariano, que le lanzó un par de manotazos, mientras Fidel le dijo algunas palabras.

“El señor Mariano Néstor Torres me encaró y, en forma insistente, me gritaba que no lo grabara; luego se abalanzó sobre mí en forma amenazadora y ofuscada y, de un manotazo que me dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo.

”De igual forma, el señor Fidel Escobar Mendieta, en forma agresiva, también vociferaba que no tenía por qué grabar y que me fuera del lugar; incluso, en determinado momento, hizo gestos con su brazo y mano, en forma amenazante e irrespetuosa hacia mi persona”, se lee en el informe de Erick Mora.

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