¿Podrían jugar Mariano Torres y Fidel Escobar el domingo ante Liberia? Esto es lo que se sabe

Mariano Torres y Fidel Escobar, jugadores de Saprissa, fueron castigados con tres partidos de suspensión y el cuadro morado anunció que apelará el castigo, pero ¿qué se sabe después de esto? ¿Pueden Mariano y Fidel jugar el domingo contra Liberia?

Lo primero es saber cuándo presenta Saprissa la apelación. La Nación conoce que este miércoles el club entregará los documentos respectivos ante el Tribunal Disciplinario.

¿Al presentar la apelación, esto habilita a Mariano y a Fidel para jugar el domingo?

No. El Reglamento Disciplinario para la temporada 2025-2026, en el artículo 90, dice: “La presentación de un recurso de revocatoria o de apelación no suspende los efectos de la decisión apelada, excepto tratándose de sanciones pecuniarias”.

Aquiles Mata, abogado especialista en estos temas, afirmó que la única forma de que los jugadores puedan actuar es que el Disciplinario resuelva a favor de ellos la revocatoria o apelación; de lo contrario, el castigo sigue vigente.

“En cuanto a sanciones pecuniarias, se refiere a lo económico, o sea, el castigado no debe pagar la multa de inmediato, eso se hará hasta que se resuelva por completo la apelación”, dijo Aquiles Mata.

Al presentarse la apelación, ¿cuándo resuelve el Tribunal Disciplinario?

El artículo 85 del Reglamento Disciplinario, en su apartado de Impulso de Oficio, dice lo siguiente: “Una vez presentada la denuncia, se desarrollará por impulso de oficio, por lo que el Tribunal actuará sin dilación y procurará tramitar el asunto con la mayor celeridad a fin de dictar la resolución final que proceda”. Un integrante de este Tribunal le confirmó a este medio que “si presentan la apelación nos obligan a sesionar de inmediato”.

¿El Tribunal Disciplinario puede descartar o echar abajo el reporte del comisario de un partido?

Esto dice el artículo 80 del reglamento en su apartado de Proceso ordinario: “El informe arbitral o el informe del comisario o comisarios designados por Unafut se presumen ciertos, salvo que se demuestre lo contrario en un proceso sumario por error manifiesto”.

En este caso, sería alegar error de identidad en el informe arbitral o del comisario, lo cual no aplica esta vez pues incluso hay video.

¿Qué pasa si le rechazan la apelación a Saprissa?

El artículo 91 del reglamento detalla lo siguiente: “Una vez recibido el escrito correspondiente, el Tribunal Disciplinario procederá a revisar si se ha cumplido con los presupuestos para su admisión; de ser así, dictará una resolución admitiendo el recurso y trasladándolo al Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. En caso afirmativo, resolverá primero sobre el recurso de revocatoria. Si este recurso no hubiere sido interpuesto o, habiendo sido denegado, se le dará, en caso de que cumpla con los requisitos de forma y fondo, trámite al recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol”.

Mariano Torres y Fidel Escobar fueron castigados con tres partidos cada uno. En la fotografía, Bancy Herrnández sí puede enfrentar el domingo a Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Qué pasa si el recurso de revocatoria no cumple con todos los requerimientos, pero la apelación sí está bien presentada?

Se le da trámite a la apelación, que pasará al Tribunal de Apelaciones. El apelante tendrá un plazo adicional de tres días para que se apersone ante el superior a hacer valer sus derechos.

Bajo este panorama, para que Escobar y Torres puedan jugar necesitarían que el Tribunal Disciplinario acoja de una vez la apelación, lo cual parece difícil dadas las pruebas.

O bien, que el Tribunal de Apelaciones les dé la razón, pero eso no necesariamente ocurriría antes del domingo. Y aunque el proceso se alargue y sea necesario llamar testigos, el castigo seguiría corriendo.

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