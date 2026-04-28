Hernán Medford sin pronunciar nada lo dijo todo sobre el castigo a Mariano Torres y Fidel Escobar

Hernán Medford acudió al Día de Medios de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 y como era de esperar, la primera pregunta que recibió el técnico morado fue sobre las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar.
Pero en pocas palabras y aunque en realidad no pronunció la mayor cosa sobre eso, lo dijo todo.
El periodista de Columbia, Anthony Porras, le preguntó: ¿Cómo toma las sanciones? Y de inmediato, el técnico de la “S” evitó que vinieran más consultas en ese sentido.
“Es un tema que ni quiero hablar de ese tema, no voy a contestar nada alrededor de lo que pasó, prefiero que me pregunten del equipo.
”Pero de la suspensión no gasten su pregunta en eso, porque no lo voy a contestar. Si me preguntan del equipo, con mucho gusto les voy a contestar”, aseguró Hernán Medford.
La rueda de prensa continuó y luego le preguntaron que cuánto se pone a prueba el equipo sin dos figuras experimentadas para estas instancias decisivas en el torneo, al no contar con Mariano Torres y Fidel Escobar.
“Es que la prueba la hemos hecho cada partido, donde cada jugador ha rendido. Somos un equipo y no hablo individualmente, estamos hablando de Saprissa y cada jugador está en buena forma. Están preparados, enfocados y tenemos la semana para prepararnos para enfrentar a un gran equipo que es Liberia”, manifestó Hernán Medford.
Además, sorprendió con unas palabras que dirigió a la prensa: “La mayoría de ustedes ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva más”.
Los equipos acuden al Día de Medios de las semifinales con el técnico y el capitán. Esta vez, Saprissa decidió que quien acompañó a Hernán Medford fue el defensor Kendall Waston.