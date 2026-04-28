Hernán Medford sin pronunciar nada lo dijo todo sobre el castigo a Mariano Torres y Fidel Escobar

Hernán Medford acudió al Día de Medios de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 en compañía de Kendall Waston.

Hernán Medford acudió al Día de Medios de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 y como era de esperar, la primera pregunta que recibió el técnico morado fue sobre las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar.

Pero en pocas palabras y aunque en realidad no pronunció la mayor cosa sobre eso, lo dijo todo.

El periodista de Columbia, Anthony Porras, le preguntó: ¿Cómo toma las sanciones? Y de inmediato, el técnico de la “S” evitó que vinieran más consultas en ese sentido.

“Es un tema que ni quiero hablar de ese tema, no voy a contestar nada alrededor de lo que pasó, prefiero que me pregunten del equipo.

”Pero de la suspensión no gasten su pregunta en eso, porque no lo voy a contestar. Si me preguntan del equipo, con mucho gusto les voy a contestar”, aseguró Hernán Medford.

La rueda de prensa continuó y luego le preguntaron que cuánto se pone a prueba el equipo sin dos figuras experimentadas para estas instancias decisivas en el torneo, al no contar con Mariano Torres y Fidel Escobar.

“Es que la prueba la hemos hecho cada partido, donde cada jugador ha rendido. Somos un equipo y no hablo individualmente, estamos hablando de Saprissa y cada jugador está en buena forma. Están preparados, enfocados y tenemos la semana para prepararnos para enfrentar a un gran equipo que es Liberia”, manifestó Hernán Medford.

Además, sorprendió con unas palabras que dirigió a la prensa: “La mayoría de ustedes ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva más”.

Los equipos acuden al Día de Medios de las semifinales con el técnico y el capitán. Esta vez, Saprissa decidió que quien acompañó a Hernán Medford fue el defensor Kendall Waston.