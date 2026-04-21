Saprissa se pronuncia tras la derrota de Roberto Artavia y alerta sobre el rumbo del fútbol nacional

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, no tuvo el apoyo para sustituir a Juan Carlos Rojas en la Fedefútbol.

El Deportivo Saprissa recibió un golpe en sus aspiraciones por seguir contando con un representante en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Roberto Artavia, presidente de los morados, pretendía asumir el puesto de director 1, que dejó Juan Carlos Rojas, quien renunció al cargo. Sin embargo, en la Asamblea General Extraordinaria, efectuada este martes en la tarde, por votación se decidió que la persona que ocupará el puesto será Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa.

El resultado de la votación fue una victoria 18 a 12 para el líder del Fútbol Playa.

Tras la contienda, Saprissa emitió un comunicado, donde se refirió a la decisión de los asambleístas.

“En el marco del proceso de elección para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, el Deportivo Saprissa reitera su respeto absoluto al proceso y acata la decisión adoptada por la Asamblea este martes 21 de abril de 2026.

“El resultado de esta elección no cambia lo esencial: el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo, su competitividad y su capacidad de desarrollo”, destacó Saprissa.

Los morados señalaron que la postulación de Roberto Artavia tuvo como único propósito aportar liderazgo, experiencia y visión en un momento crítico para el fútbol nacional, según el club, evidenciado por el deterioro en el rendimiento y en el posicionamiento internacional de las selecciones nacionales.

“Lo ocurrido en este proceso vuelve a poner en evidencia la necesidad de centrar la discusión en los temas de fondo: fortalecer la formación de talento, modernizar las estructuras del fútbol nacional y construir un modelo más sólido y sostenible para el futuro, por encima de dinámicas políticas y de representación.

“Creemos firmemente que nuestra contribución no depende de un cargo, sino del compromiso, la responsabilidad y la capacidad de construir. Saprissa seguirá aportando desde cualquier espacio, con la convicción y seriedad, como lo ha hecho a lo largo de sus 90 años de historia”, aseguró Saprissa en su comunicado.

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