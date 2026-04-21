Asamblea de la Fedefútbol elige al fútbol playa por encima de Saprissa

La Federación Costarricense de Fútbol realizó su asamblea en el gimnasio del Proyecto Gol.

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) elegió al sustituto del expresidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, este martes 21 de abril, en la Asamblea General Extraordinaria. La persona que ocupará el puesto será Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa.

Gómez le ganó al puja a Roberto Artavia, presidente del Saprissa, quien buscó entrar al Ejecutivo ya que consideraba que Saprissa debía formar parte del órgano que dirige el fútbol nacional. El resultado de la votación fue una victoria 18 a 12 para el líder del Fútbol Playa.

En la votación participaron representantes de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), Fútbol Sala, Fútbol Playa, Fútbol Femenino, Liga de Ascenso y los 10 equipos de la Primera División. Linafa aportó 6 votos; Fútbol Sala, 2; Fútbol Playa, 2; Fútbol Femenino, 3; la Liga de Ascenso, 7; y la Unafut, 10, para un total de 30 votos.

Previo a la elección, La Nación realizó varios sondeos entre la dirigencia del fútbol costarricense y siempre Stewart encabezó la intención de voto.

Gómez, de previo, contaba con el apoyo de Fútbol Sala, Fútbol Playa, Fútbol Femenino, además de equipos de la máxima categoría como Alajuelense, Herediano, Sporting, Guadalupe, Liberia, Puntarenas y San Carlos.

De esta forma, el representante de Fútbol Playa sumaría 14 votos, antes de la reunión.

Por otra parte, Artavia contaría con el respaldo de Linafa, Saprissa y Pérez Zeledón, para un total de 8 votos.

Faltaba por ver por quien votaría la Liga de Ascenso y Cartaginés.

Hay dos votos que se declararon como “no presentes”: los de Guanacasteca y Santos de Guápiles, equipos que no tendrán representantes debido a la situación que atraviesan, ya que ni siquiera cuentan con licencia de participación de parte de la Fedefútbol y se encuentran suspendidos en la Unafut.

Ante esto, se contabilizaron 30 votos.

La asamblea para la elección del puesto de Director 1 estuvo caliente desde el inicio de la ‘campaña política’, ya que Saprissa siempre insistió que ellos por lo que representan para el fútbol tico debían estar en el Ejecutivo, mientras que Gómez aseguró que él llegaba como un representante de las ligas pequeñas (Sala, Playa y Femenino).

Desde el lunes surgió el rumor de que Linafa dividiría su voto y tres asambleístas apoyarían a Gómez. Todo esto después de que se diera a conocer una denuncia por parte del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) contra el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, por lo que Román consideró tratar de influenciar la intención de voto en esta asamblea.

Maroto rechazó categóricamente lo denunciado por Román.

Al final, Stewart Gómez tomará el puesto que dejó Juan Carlos Rojas y estará como integrante hasta agosto del 2027 cuando nuevamente la Fedefútbol tenga que ir a elecciones para decidir el Comité Ejecutivo venidero, en el que no se descarta una intención de reelección de parte de Osael Maroto.