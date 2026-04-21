Fútbol

Asamblea de la Fedefútbol elige al fútbol playa por encima de Saprissa

Asamblea de la Fedefútbol dejó a Stewart Gómez como ganador de un puesto en el Comité Ejecutivo ante Roberto Artavia, presidente del Saprissa

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Por Esteban Valverde
La Federación Costarricense de Fútbol realizó su asamblea en el gimnasio del Proyecto Gol.
La Federación Costarricense de Fútbol realizó su asamblea en el gimnasio del Proyecto Gol. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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