Fútbol

Stewart Gómez, rival de Roberto Artavia del Saprissa por una silla en la Fedefútbol: ‘Esto es un David contra Goliat’

Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, habló de la disputa que tiene con Roberto Artavia del Saprissa por un puesto en la Fedefútbol

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Por Esteban Valverde
Stewart Gomez Chevez, presidente del Fútbol Playa
Stewart Gómez trabaja en la dirigencia del fútbol playa desde 2018. (Stewart Gomez Chevez/Stewart Gomez Chevez)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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