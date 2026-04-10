Roberto Artavia sobre renunciar a una silla en la Fedefútbol: ‘Solo me retiraría si me demuestran que perdería 29 a 1’

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, sigue con la posición intacta de pelear por un puesto en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, habló con La Nación este viernes por la tarde y confirmó que su intención de llegar al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) sigue intacta.

De hecho, fue enfático en que la única forma en que se retiraría de la contienda que mantiene con Stewart Gómez (presidente de Fútbol Playa) por el puesto sería que alguien le demuestre que perdería de forma abultada en la asamblea del próximo 21 de abril.

Una serie de rumores surgieron en las últimas horas, dentro de la política del fútbol, donde se mencionaba la posibilidad de que Artavia se hiciera a un lado; sin embargo, aseguró que, de momento, sigue en la pelea.

“Lo que te puedo decir es que, en este momento, la probabilidad es cero; pero si me demuestran que yo perderé 29 a 1 contra el señor Gómez, pues pensaría en tomar una decisión. Aunque ese no es el panorama actual y, más bien, como se ha visto, todo está muy parejo”, afirmó Artavia.

El jerarca morado puntualizó que espera llegar al 21 de abril y dar la pelea en la asamblea.

“Nosotros vamos a estar ahí para la elección y sé que puedo ganar o perder, pero sí quiero hacer el máximo esfuerzo por conseguir el puesto, porque lo que quiero es contribuir en el crecimiento del fútbol”, afirmó.

“Yo he trabajado para desarrollar valores, crecimiento personal y social; lo he hecho con la Fundación Defensores del Chaco y otras organizaciones, donde hemos convertido el fútbol en un potenciador social. Esto va más allá de la Selección de Costa Rica y es lo que hay que entender. Tenemos que desarrollar la visión social del impacto del fútbol”, agregó.

La cabeza saprissista insistió en que sabe que no va a enseñarle fútbol a Rónald González, director de Selecciones Nacionales, pero sí puede aportar en otros temas.

“Tengo mucho que aportar en términos de estrategia y gobernanza. Si tienen a bien elegirme, yo feliz; pero si no, seguiré trabajando dentro de Saprissa y me pongo a la orden de Linafa para desarrollar todo esto que estoy mencionando”, concluyó.

A hoy, la votación por el puesto de director 1 del Comité Ejecutivo genera fuerte interés en la dirigencia del balompié tico.

Según un sondeo hecho esta semana por La Nación, Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, cuenta con el apoyo de Fútbol Sala, Fútbol Femenino y Fútbol Playa, además de los equipos de Primera División: Alajuelense, Herediano, Sporting, Puntarenas, Guadalupe, Liberia, San Carlos y Cartaginés. Esto le daría 15 votos.

Por su parte, Artavia tiene a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), Saprissa y Pérez Zeledón, para un total de ocho votos.

Hay una liga que posee siete votos y que, de momento, no ha hecho oficial su inclinación por alguno de los bandos: la Liga de Ascenso. Si la Segunda División le da el apoyo a Gómez, el dirigente de Fútbol Playa llegaría a 22 votos; mientras que, si se inclina por Saprissa, Artavia sumaría 15.