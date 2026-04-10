Fútbol

Roberto Artavia sobre renunciar a una silla en la Fedefútbol: ‘Solo me retiraría si me demuestran que perdería 29 a 1’

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, conserva intacto su deseo de competir con Stewart Gómez, de fútbol playa, por un puesto en el Comité Ejecutivo

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Por Esteban Valverde
Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia, presidente del Saprissa, sigue con la posición intacta de pelear por un puesto en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Marvin Caravaca)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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