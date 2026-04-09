Saprissa pidió apoyo a la Primera División para llegar a la Fedefútbol: ¿Qué le respondieron los clubes?

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, pidió el apoyo a la Unafut para su candidatura al Comité Ejecutivo de la FCRF.

Además de pedir apoyo público para estar en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el Deportivo Saprissa lo solicitó directamente a los demás clubes de Primera División en Unafut.

El cuadro morado, por medio de su presidente, Roberto Artavia, aprovechó la sesión de junta directiva de la Unafut, realizada el miércoles pasado, para solicitarle a la Primera División del fútbol nacional el respaldo en pleno a su candidatura para ingresar al Comité Ejecutivo el próximo 21 de abril, en la asamblea de la FCRF.

Artavia disputa con Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, la vacante de director 1 del Ejecutivo, la cual dejó Juan Carlos Rojas en enero pasado al renunciar.

Cada club de la máxima categoría tiene derecho a un voto en la asamblea de la Federación. Artavia dijo que pidió la palabra ante los otros nueve equipos con el fin de darles a entender la importancia de tener al Monstruo en el órgano que toma las principales decisiones del balompié tico.

“Yo hice un planteamiento pidiéndoles el apoyo; todos me dijeron que me considerarían, pero nadie levantó la mano y dijo: ‘Yo sí’. El único fue Pérez Zeledón, pero vamos a conversar con ellos para tratar de estar en el Ejecutivo”, afirmó el jerarca morado en Teletica Radio.

“Saprissa es el 50% de la taquilla nacional, subimos arriba del 70% de aficionados cuando vamos de visita, somos el equipo con mayor patrocinio, el que más exporta, con más seleccionados; entonces creemos importante estar en el Ejecutivo”, agregó.

La Nación hizo un sondeo luego de la intervención del saprissista, pero el panorama se mantiene muy similar a como se leía previamente a la reunión. A inicios de semana, Stewart dominaba el apoyo de clubes de Unafut, ya que una fuente de su bando hizo saber que contaban con acuerdos verbales con Alajuelense, Liberia, Guadalupe, Herediano, Sporting, San Carlos y Puntarenas FC.

Por otra parte, Cartaginés no tenía claridad en su votación, mientras que Saprissa contaba con su propio voto y el de Pérez Zeledón.

Después de escuchar a Artavia, un equipo que públicamente dijo todavía no tener una decisión tomada es Liberia. Wilder Eusse, presidente guanacasteco, confirmó que analizarán lo dicho por el morado, más lo que ya sabían de Gómez, para definir su voto el propio 21 de abril.

“Estamos valorando lo que nos dijo don Roberto en la exposición final. Lo decidiremos hasta el día de la asamblea. La idea y lo que queremos es que el bien del fútbol se ejecute”.

Por su parte, el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, afirmó: “Lo que pedimos es compromiso con el fútbol nacional y no con el equipo o la liga que se representa; lo que pasa es que eso es muy difícil. Nosotros queremos que los intereses personales no marquen la cancha. Yo ya sé por quién vamos a votar, pero prefiero reservarlo”, aseguró Leonardo Vargas, presidente brumoso.

La Nación confirmó extraoficialmente que la votación continúa con equipos como Sporting, Alajuelense, Herediano, Puntarenas y Guadalupe apoyando al Fútbol Playa, mientras que Pérez Zeledón tiene total respaldo a Saprissa.

“Yo soy de la Unafut, voy a apoyar a don Roberto Artavia; es así de sencillo”, puntualizó Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón.

Al final, la exposición del presidente saprissista sirvió para que en la Unafut percibieran la intención del tibaseño, pero todavía no logra volcar a asambleístas para que cambien de bando su apoyo. De hecho, algunos, como Alajuelense, ni siquiera escucharon la exposición.

“Para ese momento yo ya me había retirado por un compromiso personal y no escuché la solicitud de apoyo”, manifestó León Weinstok, representante erizo.

Es importante recordar que algunas ligas con votos en la asamblea de la FCRF hicieron público a quién apoyarán. Stewart tendrá a Fútbol Playa (2 votos), Fútbol Sala (2 votos) y Femenino (3 votos), mientras que Linafa (6 votos) irá con Artavia.

La Liga de Ascenso todavía no decide para quién serán sus siete votos.

La FCRF completará su Comité Ejecutivo el próximo 21 de abril; el elegido estará en el órgano hasta agosto de 2027.

Tampoco hay claridad sobre qué pasará con los dos votos adicionales de Unafut, que correspondían a Santos y Guanacasteca, expulsados del balompié profesional.