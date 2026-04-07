La batalla por una silla en la Fedefútbol: Así está la elección entre Saprissa y Fútbol Playa

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol es liderado desde 2024 por Osael Maroto. Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, dejó su puesto en enero del 2026.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tendrá el próximo 21 de abril una asamblea extraordinaria en la que se definirá un puesto que se ha vuelto muy mediático: el nuevo Director 1 del Comité Ejecutivo del ente.

La cita tiene a dos aspirantes: uno es Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, mientras que el otro es Roberto Artavia, jerarca del Deportivo Saprissa. Ambos disputan la vacante que dejó el expresidente morado, Juan Carlos Rojas, quien decidió renunciar cuando salió del Monstruo.

Al Ejecutivo actual le resta mandato hasta agosto de 2027. Actualmente, en el Comité están: Osael Maroto (presidente), Leonardo Vargas (vicepresidente), Sergio Hidaldo (vicepresidente), Silvia Bolaños (tesorera), Jafet Soto (secretario), Jorge Hidalgo (director 2), Joseph Joseph (director 3), Alexander Chacón (director 4) y Jenny González (directora 6). El cargo de director 5 es de Eladio Carranza, quien se encuentra cumpliendo una sanción por parte del Comité de Ética de la Federación y no ha sido sustituido.

Para encontrar al sucesor de Rojas, la FCRF decidió convocar una asamblea extraordinaria donde votarán las ligas que componen ese órgano colegiado: Unafut, Liga de Ascenso, Fútbol Femenino, Fútbol Playa, Linafa y Fútbol Sala.

Es decir, el puesto no se le “traslada” automáticamente al presidente de Saprissa, sino que queda disponible para cualquier dirigente que la Asamblea considere.

Los votos de la elección se dividen de la siguiente manera: Linafa (6 votos), Liasce (7), Fútbol Femenino (3), Fútbol Sala (2), Fútbol Playa (2) y Unafut (12). El candidato que logre al menos 17 votos a favor será quien ocupe el puesto.

Saprissa busca colocar a su presidente. Los morados insisten en la importancia de que el equipo más ganador del fútbol profesional esté en el lugar donde se toman decisiones.

“Es una falta de respeto para el Deportivo Saprissa, que tiene 90 años en el fútbol nacional. Este club ha aportado más de 150 jugadores a las selecciones de Costa Rica. Somos más de 2 millones de saprissistas en este país. Creo que merecemos con creces tener una representación en la máxima administración del fútbol”, indicó el dirigente Erick Lonis el 25 de marzo pasado.

Sin embargo, Stewart representa la unión de las llamadas ligas menores (Femenino, Sala y Playa).

“No tenemos el placer de conocer a don Roberto Artavia, creemos que en un futuro puede aportar, pero al día de hoy él no se ha acercado a nosotros, no conocemos sus ideas, sus planes, no nos ha pedido el voto. No lo conocemos. En cambio, con Stewart sí hemos tenido reuniones, conocemos cómo ha desarrollado una liga pequeña como la de Playa y estamos comprometidos con él”, manifestó Jorge Ruiz, vocero de Fútbol Sala.

En la previa del juego entre Puntarenas y Herediano, del fin de semana, el presidente florense, Jafet Soto, también se refirió al tema político de la Federación y dio a conocer su posición.

“Es muy fácil venir, hablar de los votos, del que tiene que llegar… ¿cuál es la diferencia? Del 2014 al 2018, Herediano no estuvo en el Comité Ejecutivo, así que eso es una mentira de que siempre los equipos grandes han estado, igual que Alajuelense… tampoco ha estado. Me da exactamente igual quién llegue, porque el Comité solo toma decisiones administrativas”, finalizó.

De acuerdo con un sondeo hecho por La Nación, al día de hoy y extraoficialmente así parecen estar los apoyos: Stewart tendría el respaldo de Fútbol Sala (2), Fútbol Femenino (3), Fútbol Playa (2); además, según una fuente cercana a su candidatura, cuenta con los votos de Alajuelense, Herediano, San Carlos, Liberia, Guadalupe, Sporting y Puntarenas, para un total de 14.

Por otra parte, Roberto Artavia contaría obviamente con Saprissa y además Linafa (6) y Pérez Zeledón, para sumar de inicio ocho.

Un elemento que puede inclinar la balanza de un lado a otro es a quién le dará sus siete votos la Liga de Ascenso, pues todavía no deciden si a Stewart o Artavia.

En cuanto a los clubes de Primera, no hay claridad sobre la posición de Cartaginés.

Otro punto que genera confusión es cómo hará Unafut para sumar los 12 votos correspondientes, porque solo tiene 10 equipos, pero según estatutos debe aportar los 12. Este faltante se da por la ausencia de Guanacasteca y Santos de Guápiles, expulsados del balompié profesional desde el año pasado.

De igual forma, en anteriores asambleas se ha demostrado que es necesario esperar a la votación, porque algún asambleísta podría salirse del saco a última hora y cambiar de bando.