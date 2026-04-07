Fútbol

La batalla por una silla en la Fedefútbol: Así está la elección entre Saprissa y Fútbol Playa

Hay un puesto vacante en la Federación Costarricense de Fútbol y así se mueven las candidaturas hasta este momento

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Por Esteban Valverde
El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol sesionó en Puntarenas por invitación de Silvia Bolaños y Joseph Joseph atendió a los medios de comunicación tras observar los avances del Centro de Alto Rendimiento del Puerto.
El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol es liderado desde 2024 por Osael Maroto. Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, dejó su puesto en enero del 2026. (Prensa Fedefútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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