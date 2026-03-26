Erick Lonis se refiere a una ‘falta de respeto’ en contra de Saprissa

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, alzó la voz para defender a su club y cuestionar una situación en la que no está de acuerdo.

En la zona mixta del Estadio Edgardo Baltodano de Liberia, Lonis se refirió a la pregunta de Anthony Porras de Radio Columbia, quien le consultó qué le parece que Roberto Artavia, presidente de Saprissa, tenga que ir a una elección para determinar si logra ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol.

El puesto de director 1 que dejó Juan Carlos Rojas, expresidente de los morados, lo disputan Artavia y Stewart Gómez, presidente del Fútbol Playa. Según los estatutos, el cargo no se adjudica al equipo, sino a cualquier dirigente que elija la Asamblea de la Federación.

“Creo que estamos equivocando el camino y yo refrendo las palabras de Óscar Ramírez cuando fue eliminado por el equipo de Los Ángeles, él dijo: ‘Miren, nosotros necesitamos unirnos, necesitamos sentarnos a hablar, a hacer un proyecto país y en esa unión se requiere tanto la parte deportiva como la parte dirigencial”, dijo Lonis, quien añadió que no le parece apropiado que se dé una elección por el puesto.

“Es una falta de respeto para el Deportivo Saprissa, que tiene 90 años en el fútbol nacional. Este club ha aportado más de 150 jugadores a las selecciones de Costa Rica. Somos más de 2 millones de saprisistas en este país. Creo que merecemos con creces tener una representación en la máxima administración del fútbol”, indicó Lonis.

Erick Lonis salió en defensa de Saprissa y de Roberto Artavia, presidente del club. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick agregó que es un paso atrás estar en una posición como esta.

“No entiendo por qué, si sale un representante de Saprissa del comité ejecutivo, simplemente por señorío, por tradición, por respeto a una institución, simplemente se le da la opción a este equipo de que presente su candidato y que eso sea unánime”, expresó Lonis.

Erick comentó que cualquiera le puede decir que la elección es una decisión de la asamblea y lo respeta y señaló que el trámite se debe cumplir, pero para él antes prevalece el señorío.

“Ese señorío es darle a Saprisa la posición que merece, la posición que ya tenía en la dirección del comité ejecutivo”, dijo Lonis.

Para el dirigente saprissista, se debería hablar de fútbol y no estar en temas políticos.

“Creo que nosotros deberíamos estar hablando de cómo hacemos para competir, para elevar nuestro nivel, para competir a nivel internacional. Deberíamos estar ilusionados hablando de que el proceso al próximo mundial inicia pasado mañana (amistoso de la Selección ante Jordania) y no tener que estar hablando de eso.

“No competimos como lo hacíamos hace 15, 20 años con los equipos de Concacaf. Venimos de uno de los fracasos más decepcionantes en la historia de nuestro fútbol”, apuntó Lonis.

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