Fútbol

Erick Lonis, cabeza deportiva del Saprissa, sigue en guerra contra el VAR: estos son sus argumentos

Erick Lonis, voz fuerte del Saprissa, dio a conocer las razones por las que eliminaría el VAR

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Por Esteban Valverde
10/09/24 Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado Villalobos, jornada 9, Herediano se enfrenta a San Carlos. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
El VAR sigue generando una fuerte discusión en la Primera División de Costa Rica, ahora fue la cabeza deportiva del Saprissa quien atizó la discusión. (Jorge Navarro para La Nacion )







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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