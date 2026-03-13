Erick Lonis, cabeza deportiva del Saprissa, sigue en guerra contra el VAR: estos son sus argumentos

El VAR sigue generando una fuerte discusión en la Primera División de Costa Rica, ahora fue la cabeza deportiva del Saprissa quien atizó la discusión.

Erick Lonis, cabeza deportiva del Deportivo Saprissa, hizo un posteo en sus redes sociales en contra de la herramienta arbitral VAR; de hecho, aseguró que, si dependiera de su decisión, él lo quitaría del fútbol.

Lonis enfatizó los argumentos que fundamentan su posición.

“Para mí es un gran error, y no porque influya o no en un resultado de un partido. Lo eliminaría porque desplaza de forma sutil y silenciosa al ser humano. Me gusta la tecnología, ha sido un recurso invaluable para mejorar la existencia de los seres humanos; pero el límite entre utilizar tecnología y ser esclavos de ella no está muy claro”, afirmó.

El integrante de la comisión deportiva morada insistió en que la herramienta tomó un lugar protagónico en el fútbol nacional.

De hecho, el exjugador recordó a exárbitros como Berny Ulloa, Ramón Luis Méndez (Q. D. D. G.), Wálter Quesada, entre otros, quienes para él dictaron la pauta a seguir en el mundo de impartir justicia.

“El VAR es más protagonista que el árbitro; ya no volveremos a tener hombres cuya personalidad era parte del espectáculo. El VAR los ha sustituido. Han deshumanizado el arbitraje por la incapacidad para tolerar y vivir con algo tan natural como el error humano”, publicó.

Lonis hizo un análisis a futuro de lo que podría pasar en el fútbol.

“A este ritmo eliminarán los guardalíneas; luego el árbitro será sustituido por una pantalla que diga cuándo es falta y cuándo no. Algún día se irá la luz en medio partido y, para seguir el juego, llamarán a los árbitros... justo como debe ser”, cerró.

Esta no es la primera vez que Erick Lonis se manifiesta en contra del VAR. En su momento, Enrique Osses, director de la Comisión de Arbitraje, respondió que respetaba el criterio del saprissista, pero que todas las ligas del mundo y de primer nivel utilizaban la herramienta.

Saprissa se ha visto envuelto en varias polémicas arbitrales en las últimas fechas. Por ejemplo, en la jornada en la que visitó a Liberia, Ariel Rodríguez marcó el gol del triunfo en una posición ajustada; posteriormente, el VAR revisó la acción y la validó.

La más sonada fue la del clásico nacional, donde la S ganó 2 a 1. Esto porque en el área manuda la Liga reclamó una falta en una acción aérea en el último minuto. El VAR revisó, pero no consideró que fuera penal.