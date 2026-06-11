Saprissa se adelanta al retiro de Mariano Torres: Erick Lonis ya le puso el ojo a su relevo

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, está complacido con el nuevo refuerzo del equipo.

De momento, es la única contratación de los morados, y Lonis no tiene duda de que acertaron con el fichaje de Andrey Soto.

Soto, integrante de la Selección Nacional y uno de los que mejor se vio ante Colombia (porque contra Inglaterra la ‘Sele’ no existió), convenció a Lonis y al cuerpo técnico por su buen manejo del balón.

Para Erick, en el futuro Andrey Soto puede llegar a cumplir en Saprissa una función como la que efectúa Mariano Torres, capitán del equipo. Lonis dejó claro que el extremo no juega igual que Mariano, pero le ve características que lo pueden llevar a suplir al argentino.

“Andrey es un jugador que hemos venido analizando y para nadie es un secreto que Mariano se puede retirar en cualquier momento, y no estamos esperando que eso pase para buscar el sustituto. Primero, porque no es tan fácil, porque no se puede conseguir otro Mariano, otro Bryan Ruiz, otro Celso, otro Waston; hay que buscar un jugador que supla las características del que se va a ir”, dijo Lonis en declaraciones a Radio Columbia.

Erick habló en la emisora, previo al juego que la Tricolor perdió 3-0 contra Inglaterra, y dejó claro que no necesariamente Soto es igual a Mariano.

“Andrey es parte de las contrataciones que van en esa dirección de tener más tenencia de pelota en el equipo, y nosotros le veníamos viendo eso a él: una muy buena personalidad dentro de la cancha”, indicó Lonis.

Andrey Soto es seleccionado nacional y nuevo refuerzo de Saprissa. Erick Lonis le ve buenas condiciones en el manejo de la pelota. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

El excapitán de Saprissa dio un dato que el equipo deportivo del club analizó sobre Andrey Soto.

“En el partido contra Irán, que fue un encuentro difícil, Andrey fue uno de los jugadores que más pelota tocó de nuestra selección y fue de los que más pases hizo. Y después, en el partido contra Colombia, el gol me parece bien, llega al área. Entonces estamos contentos por él, porque son las características que estamos buscando. Andrey es un jugador que se está proyectando para ser un muy buen manejador de pelota y estos partidos le van a ayudar”, destacó Lonis.

Saprissa ha tenido pocos cambios en cuanto a llegadas se refiere: solo Soto como nuevo refuerzo y el regreso de Samir Taylor, quien es lateral derecho y estuvo a préstamo en Guadalupe.

Erick Lonis dijo que Mariano Torres se puede retirar en cualquier momento y no van a esperar a que eso pase para reaccionar, por eso pensaron en Andrey Soto, aquien ven con características para sutituir al argentino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Respecto a las bajas, los morados no le renovaron a Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco. Además, prestaron por un año a Rachid Chirino al Inter San Carlos, recién ascendido a Primera División, y por el mismo periodo cedieron al arquero Minor Álvarez al Xelajú de Guatemala.

Lonis confirmó que en el marco se quedarán con Abraham Madriz e Isaac Alfaro y buscarán potenciar a otro portero de las ligas menores.

Saprissa arranca la pretemporada el próximo lunes con pruebas médicas y luego seguirán los trabajos físicos para llegar a punto al Apertura 2026 y a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En el torneo nacional, los morados debutan el 26 de julio en casa contra Pérez Zeledón; tres días después inician el camino en la Centroamericana.

El conjunto morado quedó ubicado en el grupo C y comenzará su participación fuera de casa, cuando visite a UMECIT FC de Panamá. Posteriormente, los tibaseños disputarán dos encuentros consecutivos en el estadio Ricardo Saprissa, contra Alianza de Panamá y Mixco de Guatemala. El cierre será de visita en el campo del Olimpia de Honduras.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.