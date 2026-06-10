Erick Lonis confirma la salida del arquero Minor Álvarez

La noticia que dio a conocer La Nación este medio día, fue confirmada por Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

El excapitán de los morados confirmó que el guardameta Minor Álvarez se marcha en condición de préstamo al Xelajú de Guatemala.

“Minor Álvarez va a préstamo al Xelajú por un año, él quiere jugar la Copa Centroamericana. Nosotros estamos contentos con el rendimiento de Abraham Madriz e Isaac Alfaro, tenemos un departamento de arqueros importante. Minor va a préstamo por un año”, dijo Lonis en declaraciones a Radio Columbia.

Lonis fue invitado a hablar sobre el partido que la Selección jugará contra Inglaterra y al final le preguntaron si hay algún movimiento y afirmó que Álvarez se marcha.

Lonis añadió que, tras la partida de Minor, no buscarán otro guardameta, por lo que para el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf, el club apostará por Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Minor Álvarez no tuvo oportunidad de jugar en Saprissa, que eligió a Abraham Madriz como titular. Minor se marcha al Xelajú de Guatemala. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

Para Saprissa será la quinta baja, luego de que el club no renovó a Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco. Además, prestó por un año a Rachid Chirino al Inter San Carlos, recién ascendido a la Primera División.

En cuanto a contrataciones, el club solo ha contratado a Andrey Soto, quien estuvo en Pérez Zeledón y es titular con Fernando Batista en la Selección Nacional.

Erick Lonis dijo que no habrá más refuerzos; si acaso, un jugador más llegaría al plantel, que inicia la pretemporada el lunes de la próxima semana.

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