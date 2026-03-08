Saprissa sale con una variante para enfrentar a Herediano

Tomás Rodríguez, delantero panameño de Saprissa, vuelve a ser parte del once estelar.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió el once estelar con que enfrentará a Herediano.

Debido a las lesiones de algunos jugadores como Sebastián Acuña y David Guzmán, el timonel se vio obligado a hacer cambios.

Geiner Segura, asistente de Hernán Medford, confirmó en zona mixta a los medios con derechos, que Alberth Barahona está para jugar.

“Está con nosotros, se le hicieron las pruebas y está para jugar. Es importante tenerlo en la nómina”, dijo Geiner.

Saprissa alinea con Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Ricardo Blanco, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

La variante que hace Medford, es la misma que hizo en el juego pasado cuando se lesionó David Guzmán. Ingresa Ricardo Blanco, quien será lateral derecho y en la contención, junto a Jefferson Brenes, jugará Gerald Taylor.

En la suplencia, los morados tienen a Alberth Barahona, Minor Álvarez, Matías Cordero, Kenneth González, Matías Elizondo, Marvin Loría, Gerson Torres, Derek Woodly, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

💜 ¡Esta es la alineación del monstruo para enfrentar al conjunto florense! ✅ pic.twitter.com/r7YYPvyx0e — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 8, 2026

