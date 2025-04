Saprissa sale con una sorpresa para enfrentar a Alajuelense

El Deportivo Saprissa está listo. Paulo César Wanchope, técnico de los morados, definió la alineación que usará contra los rojinegros.

Paulo César saldrá con Esteban Alvarado, Kendall Waston, Óscar Duarte, Kenay Myrie, Joseph Mora, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Gerson Torres, Gino Vivi y Ariel Rodríguez.

Es prácticamente la misma formación que usó en el partido anterior contra Puntarenas, salvo que no sale desde el inicio el argentino Nicolás Delgadillo, la sorpresa es que Gino Vivi, arrancará el compromiso. Además, no está Yoserth Hernández, porque Óscar Duarte está en el once estelar.

LEA MÁS: Saprissa respira antes del clásico: recupera a una figura muy importante

En la banca, Paulo Wanchope dejó a: Eduardo Anderson, Alberth Barahona, Nicolás Delgadillo, Yoserth Hernández, Jefry Valverde y Sabin Merino.

El juego es vital para los tibaseños, quienes luchan por meterse en zona de clasificación. En este momento, Saprissa es quinto con 31 puntos y en caso de ganar, empatará a la Liga, que cuenta con 34 unidades.

1️⃣1️⃣ Este es el once inicial del Monstruo para el Clásico Nacional ¡VAMOS SAPRISSA! 💜



👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/eBWmCAEY6u — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 22, 2025

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.