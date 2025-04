Saprissa respira antes del clásico: recupera a una figura muy importante

Los aficionados morados pueden estar tranquilos antes de arrancar el clásico contra Alajuelense.

Paulo César Wanchope y su cuerpo técnico recuperan a una figura que estaba en duda. Estuvo en el último compromiso del equipo, frente a Puntarenas, pero no pudo terminar todo el partido.

Se trata de Sebastián Acuña, quien recibió un golpe en uno de sus tobillos frente a los porteños y, al finalizar el primer tiempo ante los chuchequeros, pidió el cambio. Su lugar lo ocupó el joven Albert Barahona.

“Sebastián Acuña sentía una molestia y, dichosamente, no se le inflamó. Yo he sido enfático con ellos en que, en esta recta final, necesitamos gente al 100 por ciento, que sean honestos y lo digan. Sebastián (Acuña) fue muy honesto antes de terminar el primer tiempo, nos dijo que no podía seguir, y parece que no es muy serio”, dijo Paulo Wanchope el miércoles de la semana pasada.

Sebastián Acuña sufrió un golpe en el partido contra Puntarenas, pero se recuperó y jugará contra Alajuelense. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

A Acuña le hicieron varios exámenes y está listo para jugar contra la Liga. Sebastián es uno de los jugadores de Saprissa con más minutos en el torneo, suma un total de 1.142 y ha destacado por su buena labor en el mediocampo.

Entre los futbolistas que son baja para esta noche están los que se encuentran en rehabilitación, como Jefferson Brenes, David Guzmán, Deyver Vega y Marvin Loría. Tampoco estarán, por decisión técnica, Fabricio Alemán, Ryan Bolaños y Orlando Sinclair.

