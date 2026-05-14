Saprissa sale ante Herediano con lo mejor que tiene: esta es la alineación

Saprissa saldrá a la cancha con sus mejores hombres para enfrentar a Herediano en la final. Los morados esperan golpear en casa, llevarse la victoria y extender la definición del cetro a dos partidos más.
Los morados deben ganar esta serie para pensar en la 41; a Herediano le basta ser superior en los dos primeros encuentros para coronarse campeón.
Hernán Medford no contará con Luis Javier Paradela; no lo tuvo en las semifinales y el timonel apostó por el plantel que lo llevó a disputar esta final.
Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, David Guzmán, Jefferson Brenes, Bancy Hernández, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.
ℹ️ Este es el once inicial del Monstruo ¡VAMOS SAPRISSA!— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 14, 2026
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