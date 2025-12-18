Saprissa revela la alineación: ¿Juega o no Mariano Torres?

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, definió el once estelar y la gran duda es si juega o no Mariano Torres, capitán del equipo.

Mariano presentó un problema lumbar y no jugó en el partido de vuelta de la semifinal contra Cartaginés, pero ante Alajuelense, Valdimir no se guardó nada y Mariano va a la cancha.

Saprissa sale con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

😈 ¡EL ONCE INICIAL! Así jugaremos esta noche 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/QNEv9eo1mL — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 18, 2025

Los suplentes son: Abraham Madriz, Isaac Alfaro, Pablo Arboine, Jefferson Brenes, David Guzmán, Gustavo Herrera, Kenay Myrie, Marvin Loría, Ariel Rodríguez y Nicolás Delgadillo.

