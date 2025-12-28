Saprissa responde a los rumores sobre la salida de Nicolás Delgadillo del equipo

El nombre de Nicolás Delgadillo, extremo argentino del Deportivo Saprissa, comenzó a sonar en redes sociales, la razón es que se menciona que está fuera del equipo.

Kevin Jiménez, periodista deportivo, fue el primero en dar la noticia de que el argentino no estará en el equipo morado, a partir del 2026 y se convierte en agente libre.

Saprissa no ha hecho el anuncio oficial, por lo que La Nación hizo la consulta al departamento de prensa.

“Buen día. Por el momento no tenemos información oficial sobre este caso”, contestó el jefe de prensa del club, Patricio Altamirano ante una consulta de este medio.

Delgadillo fue presentado como jugador morado en enero de este año y fue contratado por dos años, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por la afición.

Nicolás, quien fue uno de los fichajes de Sergio Gila, anterior gerente deportivo, llegó al país, junto al español Sabin Merino, quien ya no está en el equipo.

Todo indica que el argentino seguirá los pasos del español y de Gustavo Herrera, el panameño, que llegó este semestre, y Erick Lonis confirmó que no sigue en la institución.

Hasta el momento, en Saprissa oficializaron la salida de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting. Ambos jugadores fueron contratados por el Municipal Liberia.

Recordemos que un tema por resolver de los morados es el tema de las plazas de extranjeros, pues además de Mariano Torres y Fidel Escobar, en el club estaban Delgadillo, Gustavo Herrera y Newton Williams.

Nicolás Delgadillo no ha dado la talla con el Deportivo Saprissa y todo indica que su futuro es salir del club. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

