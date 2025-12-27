Saprissa con un gran problema: no encuentra portero para sustituir a Esteban Alvarado

Esteban Alvarado le puso fin a su carrera deportiva y, con esta decisión, le creó un enorme problema a la dirigencia del Deportivo Saprissa.

Los morados son conscientes de que deben contratar a un arquero con trayectoria, o al menos con mayor rodaje que los muchachos que tienen en este momento para sustituir a Esteban: los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro. El segundo ni siquiera ha debutado en Primera División.

El inconveniente es que el mercado nacional no le ofrece opciones a los saprissistas para negociar.

Luego de la conferencia de prensa donde se anunció el retiro del fútbol de Esteban Alvarado, algunos comunicadores se acercaron a Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, para conversar con él. La pregunta fue la misma: “¿A quién vas a traer?”. La respuesta de Lonis fue: “Díganme ustedes a quién traigo”.

El mercado nacional no le ofrece a Saprissa la posibilidad de escoger, primero porque no hay guardametas disponibles y, segundo, porque los de experiencia están amarrados a sus respectivos clubes.

Para tratar de resolver este inconveniente que tiene Saprissa, se debe aclarar el panorama. En redes sociales y en algunos medios se dice que las opciones del cuadro tibaseño son el mexicano Antonny Monreal, de Liberia; Nicolás Hagen, guatemalteco que juega en la MLS; Luis “Buba” López, hondureño del Real España; Rodiney Leal, de Guadalupe; y Alexandre Lezcano, quien está libre.

Falso. Saprissa no negocia con ninguno de ellos. Con el único que podría tener un acercamiento es con Lezcano, quien, si llega al plantel, sería por estar libre. Sin embargo, La Nación conoce que sus condiciones no convencen del todo al cuerpo técnico. La duda con Alexandre es que, a lo interno de la institución, dicen que ha estado en varios equipos y no ha destacado en ninguno.

Antes de que Alvarado comunicara su retiro, Saprissa preguntó por Rodiney Leal, pero este tiene contrato con Guadalupe y, según la dirigencia de ese club, los morados no los han contactado para iniciar una negociación.

Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional. Aquí aparece junto a Erick Lonis, el viernes anterior, cuando comunicó su decisión. (DiegoPicadoV/Foto: prensa Saprissa.)

Entonces, el panorama inmediato es que los tibaseños deben arrancar la competencia con los que están: Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

La primera prueba de estos jóvenes será el 4 de enero, con el inicio de los 90 Minutos por la Vida, evento donde compiten los cuatro grandes del país a beneficio de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

Quiénes son Madriz y Alfaro

Abraham Madriz e Isaac Alfaro son jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente. Ninguno tuvo minutos en el certamen. Alfaro ni siquiera ha debutado en Primera, mientras que Madriz sí ha jugado: debutó en la máxima categoría hace dos años y siete meses contra Grecia y, el año pasado, sustituyó a Esteban Alvarado en tres partidos —contra Sporting, Guanacasteca y Puntarenas—, pero no le fue bien; cometió errores que le costaron goles a los morados.

Madriz tiene contrato con Saprissa hasta mayo de 2027, mientras que Isaac Alfaro lo tiene hasta junio del próximo año.

“Con los arqueros de la casa estamos muy bien preparados; son guardametas con mucho talento. Con Erick Lonis ya venía comentando la posibilidad de salir, sin importar si salía campeón o no. El tiro de tres era salir campeón, retirarse como los grandes, pero es parte de la vida.

“Siento que, aparte de lo que hay en casa, Erick es un viejo conocido en esto del fútbol. Él tiene mucho palpitar sobre quién puede venir acá y aportar en el marco morado”, comentó Esteban Alvarado al analizar su salida y el panorama para sus compañeros.

Abraham Madriz es el llamado a ocupar la titularidad en el Deportivo Saprissa en lugar de Esteban Alvarado, pero cuando jugó cometió errores que terminaron en goles.

Saprissa está en un enorme dilema: el mercado nacional no le ofrece la posibilidad de reemplazar a Esteban. La opción está fuera, pero eso implica ocupar una plaza de extranjero y, además, meterse la mano al bolsillo.

Como le dijeron a Lonis entre corrillos, apenas los agentes sepan que Saprissa busca un portero, el precio se va a elevar; si alguien pedía $3.000 de salario, ahora pedirá el doble.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.