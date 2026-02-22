Saprissa responde a los reclamos con una provocadora publicación

Terminó el clásico y todavía se sigue hablando de él. Lo que dejó el juego está más caliente que el mismo partido.

Algunos jugadores manudos, y hasta Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, se quejaron del arbitraje de Keylor Herrera y de quienes estuvieron a cargo del VAR; sienten que los perjudicaron.

Los aficionados rojinegros ni se diga: en redes sociales la emprenden contra los jueces, contra el VAR y, según ellos, por lo menos un penal que no les sancionaron.

Mientras eso sucede entre los manudos, los morados están felices y, como dijo Mariano Torres, “este domingo más de la mitad del país va a estar contenta”.

Sigan inventando historias, que la familia más grande y ganadora de Costa Rica siempre estará de este lado 🏆💜 pic.twitter.com/Sa3gK9C3XW — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 22, 2026

Y el club no se quedó atrás: en sus redes sociales, Saprissa respondió con una provocadora publicación.

“Sigan inventando historias, que la familia más grande y ganadora de Costa Rica siempre estará de este lado“, escribió Saprissa en sus redes sociales. Sin duda, un mensaje que enojará más a los rojinegros y la única forma de que se les pase el enfado es ganando; por cierto, ya la Liga suma cinco juegos sin conocer la victoria.

