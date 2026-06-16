Saprissa renueva a uno de sus jugadores

El Deportivo Saprissa anunció la renovación de uno de sus jugadores por tres años más.

Los morados, quienes el lunes arrancaron la pretemporada pensando en el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf, ya habían renovado a Ariel Rodríguez, al capitán Mariano Torres y ahora a uno de los jóvenes de la institución.

Se trata del lateral Julián González, quien desde muy joven llegó al club y ya suma 13 años en la institución.

“El Deportivo Saprissa anuncia la renovación de contrato del jugador Julián González por un período de tres años. El lateral izquierdo llegó a nuestra institución a muy temprana edad y completó todo su proceso de formación en las divisiones menores, hasta ser parte del primer equipo”, informó Saprissa.

Julián acumula nueve partidos como jugador profesional, con un total de 672 minutos disputados en el cuadro morado.

“El acuerdo fue efectuado junto a Juan María Latorre, agente FIFA de la Agencia Lin Group y representante del jugador.

El Deportivo Saprissa agradece el profesionalismo,compromiso y dedicación de Julián, confiados en el gran aporte que hará a nuestra institución en esta nueva etapa de su carrera", destacó Saprissa.

Julián González renovó por tres años con Saprissa. Aquí junto a Juan María Latorre, su agente, y Erick Lonis, dirigente de los morados. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Julián llegó a Saprissa con ocho años y debutó en Primera a los 17; en ese momento, hace cuatro años, cursaba el quinto año de secundaria.

González es lateral izquierdo, pero también se puede desempeñar como central.

“Vine con un amigo y prácticamente desde el inicio estuve en una categoría mayor a mi edad, casi siempre jugué con niños en ese momento más grandes que yo y me quedé”, destacó Julián, en entrevista con La Nación, hace cuatro años.

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