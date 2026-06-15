Saprissa pone primera: seis semanas de trabajo forjarán al Monstruo

Luis Javier Paradela fue uno de los jugadores del Saprissa que inició pretemporada de una vez.

El Deportivo Saprissa tendrá una pretemporada extensa. El cuadro morado preparará el segundo semestre del 2026 durante las próximas seis semanas, según confirmó el preparador físico de la institución, Erick Sánchez.

Sánchez, quien inició labores este lunes, llegó al plantel tras la salida del uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien decidió no continuar en el cuerpo técnico comandado por Hernán Medford.

El Monstruo comenzó con valoraciones médicas y físicas para continuar la semana con trabajos de readaptación. La idea es que los jugadores recuperen progresivamente su condición física tras un periodo de descanso.

“Vamos a tener una pretemporada de seis semanas, con fogueos y días de descanso. Queremos llegar bien a la primera fecha del campeonato. Queremos sumar esos tres primeros puntos”, dijo Sánchez al departamento de comunicación morado.

Sobre el inicio de los trabajos con exámenes y mediciones, el profesional añadió que estos estudios son fundamentales para planificar de la mejor manera las cargas de trabajo.

“Siempre es importante iniciar con valoraciones. Los jugadores tuvieron un periodo de descanso y debemos ver cómo están para tener la posibilidad de tomar decisiones de cara a la pretemporada. Queremos un periodo de readaptación, por lo que iremos poco a poco retomando el proceso de entrenamiento. Estamos trabajando con cargas ligeras. La próxima semana será diferente”, comentó.

Saprissa, de momento, solo ha incorporado dos refuerzos a su plantilla: el seleccionado nacional Andrey Soto y el extremo Keyshwen Arboine, quien militaba en el Guastatoya de Guatemala.

Por otra parte, los tibaseños sufrieron las bajas de Minor Álvarez, Rachid Chirino, Ricardo Blanco, Deyver Vega y Marvin Loría.

En la primera fecha del Apertura 2026, Saprissa se las verá contra Pérez Zeledón, el fin de semana del 26 de julio.