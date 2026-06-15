Fútbol

Saprissa pone primera: seis semanas de trabajo forjarán al Monstruo

Saprissa inició su preparación para el Apertura 2026, un torneo en el que el título es una exigencia

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Por Esteban Valverde
Luis Javier Paradela fue uno de los jugadores del Saprissa que inició pretemporada de una vez.
Luis Javier Paradela fue uno de los jugadores del Saprissa que inició pretemporada de una vez. (Saprissa/Saprissa)







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Luis Javier ParadelaSaprissaApertura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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