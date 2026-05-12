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Saprissa regresa a la final del fútbol femenino

Saprissa FF goleó a Sporting en el Estadio Nicolás Macís y el próximo viernes disputará el partido donde la corona estará en juego

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Por Fanny Tayver Marín
Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.
Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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