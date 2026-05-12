Saprissa regresa a la final del fútbol femenino

Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Saprissa FF no quería por nada del mundo que se repitiera lo que le pasó en el torneo anterior, cuando por un mal partido en el “Final Four” quedó fuera de la final.

Al tratarse de un duelo a un partido único no hay derecho a fallar y las moradas le ganaron la semifinal a Sporting con una goleada de 4-1, en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú.

Los goles de las saprissistas fueron de Yomira Pinzón (18′), Valentina Rivera (54′), Katherine Alvarado (70’) y Gloriana Villalobos (80′); mientras que el descuento de las albinegras se gestó a través de un penal cobrado por Lucía Paniagua (84′).

Katherine Alvarado manifestó tras el juego que Saprissa FF acabó este partido con sensaciones muy buenas y que ellas trabajaron para ganar y hacerlo bien.

La capitana morada aseguró en la transmisión de Columbia que esto les da mucha confianza para lo que viene, que es la final el próximo viernes, a las 8 p. m.,ante el equipo que gane la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú.

“Siempre y cuando en lo que yo pueda aportar al equipo, ese es el trabajo mío, siempre prevaleciendo la importancia de todas las compañeras mías, independientemente de quien anote, o a quien le toque dar asistencias. A veces como líderes tenemos que cumplir un rol y si mi rol es ese, bienvenido sea para el equipo”, comentó Katherine Alvarado, en vista de que tuvo participación prácticamente en todos los goles.

También dijo que lo más bonito de esta versión de Saprissa FF es que cuenta con jóvenes talentosas y humildes.

“Yo creo que hay otros equipos que tienen mucho talento, pero les falta mucha humildad y yo creo que no se pueden olvidar de quiénes han abierto este camino para ellas y sé que las jóvenes de nosotras valoran eso. Entonces, rescatar el grupo joven que tenemos y la humidad que ellas tienen”, insistió.

Katherine Alvarado aseguró que en Saprissa FF están felices por volver a una final, porque tenían rato de no lograrlo y asegura que el equipo ha trabajado mucho para regresar a pelear por el título.

“Hemos ido paso a paso, trabajando partido a partido, con muchísima humildad y ese es el premio al esfuerzo, pero esto todavía no termina. Ya dimos el paso que queríamos, pero falta el más importante”, apuntó la mediocampista.

Otra futbolista que brindó declaraciones en la transmisión de Columbia fue Gloriana Villalobos, quien recordó que la “S” no superó esta etapa en el torneo anterior.

“Estamos felices, conscientes de lo que nos jugamos, del tiempo que llevamos sin poder ser campeonas. Es una responsabilidad, es una motivación para nosotras”, citó Gloriana Villalobos.

También contó que las moradas se han enfocado muchísimo en los detalles, en corregir en los entrenamientos e insistir con las repeticiones para llegar a donde están hoy, en la final.

Saprissa FF se convirtió en el primer finalista del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. El otro equipo que jugará la lucha directa por el título saldrá esta noche, en el partido pactado para las 8 p. m. entre Alajuelense y Dimas Escazú.