Puro Deporte

Alajuelense vs. Dimas Escazú y Saprissa vs. Sporting: Canales para ver quiénes avanzan a la final

Las semifinales se juegan este lunes a partido único; la final del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina será el próximo viernes

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense perdió el jueves pasado contra Sporting, luego de 32 partidos sin derrotas. Las leonas se enfrentan de nuevo ante Dimas Escazú, en la semifinal a duelo único.
Liga Deportiva Alajuelense perdió el jueves pasado contra Sporting, luego de 32 partidos sin derrotas. Las leonas se enfrentan de nuevo ante Dimas Escazú, en la semifinal a duelo único. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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