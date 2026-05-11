Alajuelense vs. Dimas Escazú y Saprissa vs. Sporting: Canales para ver quiénes avanzan a la final

Liga Deportiva Alajuelense perdió el jueves pasado contra Sporting, luego de 32 partidos sin derrotas. Las leonas se enfrentan de nuevo ante Dimas Escazú, en la semifinal a duelo único.

El fútbol femenino vivirá una jornada crucial este lunes, sin derecho a un mal día porque en un solo partido estará en juego el pase a la final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Todo el desenlace del campeonato de ellas se disputará en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú. Primero será el turno de Saprissa FF contra Sporting, a las 4 p. m., en un partido que será transmitido por FUTV.

Saprissa FF y Sporting protagonizarán la primera semifinal este lunes. Uno de los dos equipos avanzará a la final del viernes. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

Luego de eso, a las 8 p. m., Alajuelense se enfrentará contra Dimas Escazú. Este partido se verá por la pantalla de TD Más.

Tome en cuenta que para las semifinales, en caso de empate, se procedería directamente a los lanzamientos desde el punto de penal.

Los equipos que avancen de cada serie jugarán la final, también a partido único, el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., siempre en el Estadio Nicolás Macís.

Para la final, si se da un empate tras los 90 minutos, en esa instancia sí habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.