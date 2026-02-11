Saprissa regala camisetas en simpática dinámica para el Día de San Valentín

En este mes, hay un día que muchos esperan con ansias y el Deportivo Saprissa no lo quiere dejar pasar.

Se trata del Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, y los morados lo festejarán con una atractiva y simpática dinámica que no solo incluye a los aficionados y camisetas, sino también a los jugadores Bancy Hernández y Luis Javier Paradela.

¿Va a prometer o no va a prometer?, pregunta Saprissa en una imagen que posteó en sus redes sociales y finaliza: “Con amor, el Monstruo”.

Dejá la tuya en comentarios para que sea interpretada por nuestro panel internacional (🇨🇺 🇳🇮) este San Valentín 🤠 pic.twitter.com/kVKOrpmEBO — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 11, 2026

El cuadro tibaseño informó que las peores frases ticas para ligar se van a llevar las últimas camisetas verdes. Sí, la misma prenda que ganó el título de la más linda del mundo durante el mes de diciembre del 2024, cetro que le otorgó Footy Headlines, un reconocido medio internacional especializado en camisetas de equipos de fútbol, que incluyó la indumentaria de Saprissa entre las mejores 16 del mes de diciembre en el mundo, en el 2024.

¿Pero cómo participar?

Entre todos los comentarios que los aficionados dejen en las redes sociales de Saprissa, va a escoger los más divertidos y ahí es donde Paradela y Bancy entran en acción.

El departamento de prensa de Saprissa los va a grabar leyéndolos y mostrando cómo reaccionan a lo que escribieron los seguidores del club. Al final, los futbolistas escogerán los tres mejores y cada uno de ellos se va a ganar una camiseta verde. Todo para festejar San Valentín.

“Dejá la tuya en comentarios para que sea interpretada por nuestro panel internacional este San Valentín”, destacó Saprissa, refiriéndose a que se apunten a dejar una frase llamativa de cara al Día del Amor, y ese panel internacional (Paradela y Bancy) escogerá las tres mejores.

Luis Paradela y Bancy Hernández, escogerán a los ganadores de las peores frases ticas para ligar. (Jose Cordero/José Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.