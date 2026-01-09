Saprissa refuerza con los extranjeros su sueño de ser campeón: Vladimir Quesada cuenta cómo los eligieron

El panameño Tomás Rodríguez, el nicaragüense Bancy Hernández y uno de los mimados de la afición, el cubano Luis Javier Paradela, son los extranjeros que contrató el Deportivo Saprissa para hacerle frente al Torneo de Clausura 2026.

De Paradela no hay duda sobre su rendimiento; Bancy es una de las figuras de la Selección de Nicaragua y de Tomás Rodríguez se dicen cosas muy buenas. Todo indica que, esta vez, los morados la pegaron con los foráneos, contrario a lo sucedido recientemente con el español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo, quienes fueron un fiasco, además del panameño Gustavo Herrera.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, quien participó en el día de medios que organizó la Unafut este 9 de enero, contó cómo se fijaron en Bancy y Tomás, ya que Paradela es ficha del club y estaba a préstamo en la Universidad Craiova de Rumanía.

“No fue una cuestión antojadiza o de una sola persona que quisiera tomar una decisión; fue un estudio para definir quiénes tenían que venir. La comisión deportiva se reunió semana tras semana y creemos que hemos tomado una buena decisión”, dijo Vladimir.

Quesada añadió estar satisfecho con las figuras que llegaron para reforzar al plantel.

“Contentísimo de que ellos vengan a aportar. A Luis (Paradela) lo conocemos, yo creo que es poco lo que podemos hablar de él, ustedes, nosotros y todos lo conocemos. A Rachid (Chirino) igual. Bancy, como he mencionado anteriormente, destacó en su anterior equipo, el Estelí, y en la Selección de Nicaragua. Tomás también es jugador de selección; hasta hace poco militaba en el Monagas de Venezuela, fue capitán en muchas ocasiones de ese equipo, y eso habla muy bien de él”, expresó Vladimir.

El timonel está convencido de que hicieron una buena escogencia y eso ayudará a elevar el nivel del grupo.

“Podemos equivocarnos porque somos seres humanos, pero esperamos que sea lo menos posible. Le deseamos a cada uno de ellos, junto con el resto del plantel, que puedan tener un gran rendimiento individual, y eso hará que el rendimiento colectivo crezca”, mencionó Vladimir.

Vladimir Quesada atendió a los medios de comunicación, en el día de medios que organizó la Unafut. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vladimir también se refirió a la posibilidad de ser campeón. No promete el título, pero indicó que desde la primera fecha saldrán a pelear por volver a ser campeones.

“Independientemente de que tengamos o no la posibilidad de jugar a nivel internacional, Saprissa siempre está obligado a pelear por el título, a querer ser campeón. No sabemos si lo vamos a lograr, pero de que vamos a luchar y vamos a dejar todo en el terreno de juego para hacerlo, eso nuestra afición tiene que tenerlo por seguro. Debemos pelear por el título, siempre creemos que debemos pelear por el cetro”, resaltó Vladimir.

Saprissa se reforzó con Bancy Hernández, Tomás Rodríguez, Luis Paradela, Minor Álvarez y el regreso de Rachid Chirino, pero mientras no se cierre el mercado, con fecha límite para el martes 3 de febrero, Vladimir afirmó que la posibilidad de movimientos está presente.

“Siempre queda alguna posibilidad, pero estamos contentísimos con los muchachos que quedaron en el plantel y han participado en torneos anteriores, así como con los muchachos que la comisión deportiva, obviamente incluida mi persona, tomamos la decisión en consenso de que puedan venir a reforzar la planilla”, opinó Vladimir.

