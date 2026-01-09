Puro Deporte

Saprissa refuerza con los extranjeros su sueño de ser campeón: Vladimir Quesada cuenta cómo los eligieron

Bancy Hernández, Luis Paradela y Tomás Rodríguez, los tres refuerzos de los morados

Por Milton Montenegro

El panameño Tomás Rodríguez, el nicaragüense Bancy Hernández y uno de los mimados de la afición, el cubano Luis Javier Paradela, son los extranjeros que contrató el Deportivo Saprissa para hacerle frente al Torneo de Clausura 2026.








Deportivo SaprissaSaprissaVladimir QuesadaTomás RodríguezBancy Hernández
Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

