El nuevo refuerzo de Saprissa revela que un exjugador morado lo motivó a firmar

El nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa ya está en el país, listo para unirse al trabajo del equipo y estar a las órdenes de Vladimir Quesada y su cuerpo técnico.

Se trata de Tomás Rodríguez, delantero panameño, quien arribó el miércoles en la noche con la idea de ponerse a punto y brindar su mejor versión vestido de morado.

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica, es una nueva experiencia para mí, una nueva aventura. Vengo con mucha ambición y con deseos de aportar mi granito de arena”, fueron las primeras palabras de Tomás al llegar a territorio nacional, declaraciones que brindó a Canal 7.

Hace diez días, Saprissa confirmó que Tomás llega por un periodo de un año en condición de préstamo; su ficha pertenece al San Miguelito de Panamá.

El atacante contó los motivos que, al final, lo hicieron decidirse por el cuadro tibaseño, pese a que se mencionó que tuvo una oferta del Olimpia de Paraguay.

“Uno de los motivos es que Saprissa es uno de los equipos con más campeonatos en Centroamérica y yo no he sido campeón. Saprissa siempre pelea finales y tengo mucho tiempo de no disputar una. Vengo con esa convicción de ser campeón”, opinó Rodríguez.

Tomás jugó en Venezuela con el Monagas FC, donde fue goleador y tuvo como compañero a un exjugador de los morados.

“Cuando estuve en Venezuela vi algunos partidos de Saprissa y tuve un compañero que jugó en Saprissa y me contó cómo era la institución. Eso fue clave para venir a un fútbol rápido y dinámico, como es el de Costa Rica. Ese compañero que me habló de Saprissa fue Eduardo Anderson”, apuntó Tomás.

Rodríguez añadió que juega como 9, pero puede actuar de extremo, porque posee velocidad.

“Vengo a aportar mi talento, esfuerzo y sacrificio. Sé que vengo a un grande y voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Vengo de Venezuela, donde hice las cosas bien, y espero, con el favor de Dios, hacer muchos goles aquí”, destacó Tomás Rodríguez.

El atacante añadió que le hace feliz tener como compañeros a sus compatriotas Fidel Escobar y Newton Williams.

“Va a ser de mucha ayuda jugar con Fidel, y con Newton jugué en Panamá. Estoy contento de venir a esta institución y espero que sea una buena experiencia este paso por el fútbol tico”, señaló Rodríguez.

El delantero Tomás Rodríguez espera tener un buen paso por el Deportivo Saprissa y hacer muchos goles. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez./Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

Aparte de brillar con los saprissistas, Tomás desea destacar porque su anhelo es ser tomado en cuenta en la lista final de la Selección de Panamá, que competirá en el Mundial del 2026.

“Para mí este año es importante y debo mostrar muchas cosas para tratar de competir por un puesto en la lista final de los convocados al Mundial. Quiero hacer las cosas de la mejor manera en Saprissa”, comentó Tomás Rodríguez.

Rodríguez, nacido el 9 de marzo de 1999, se formó en las categorías menores del Alianza FC, club con el que debutó en la primera división el 9 de octubre de 2016. Con el conjunto verdolaga disputó 47 partidos oficiales, en los que logró marcar cinco goles.

Su crecimiento futbolístico se consolidó a partir de 2020, cuando pasó a las filas del Sporting San Miguelito. En ese periodo tuvo mayor regularidad y protagonismo, acumulando 76 encuentros con un aporte de 13 goles y 12 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave del frente ofensivo.

En 2023 dio el salto al fútbol internacional al fichar por el Monagas FC de Venezuela, donde atravesó uno de los mejores momentos de su carrera. Con el club venezolano jugó 75 partidos, anotó 31 goles y sumó ocho asistencias, cifras que evidencian su impacto en ataque.

Además, Rodríguez tuvo roce internacional en la Copa Libertadores, torneo en el que disputó cuatro partidos y marcó tres goles: dos ante Defensor Sporting de Uruguay y uno frente a Cerro Porteño de Paraguay, dejando huella en la máxima competición continental.

Tomás también se refirió a la presencia de su compatriota Gustavo Herrera en el conjunto morado, donde no logró exhibir sus condiciones.

“Está joven, pero la experiencia en Saprissa y lo que pudo aportar le va a servir para el futuro, porque es un excelente jugador”, dijo Tomás Rodríguez.

✅ Nuevo fichaje morado



Tomás Rodríguez ya está en el país para integrarse al cuadro morado por todo el 2026.



🇵🇦 Centro delantero nato, pero puede jugar de extremo.



Alianza FC, Sporting SM, Monagas y Saprissa, sus clubes.



Quiere ser goleador y campeón con @SaprissaOficial pic.twitter.com/YXtO0L50Vh — Miguel Calderón S. (@MiguelCald7) January 8, 2026

