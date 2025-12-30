Saprissa confirma oficialmente dos refuerzos en su línea de ataque

Luis Javier Paradela es uno de los chineados por la afición del Saprissa.

El Deportivo Saprissa anunció este 30 de diciembre por medio de un comunicado de prensa a dos refuerzos de los que ya se había hablado, pero hacía falta la confirmación oficial. Se trata de los extremos Luis Javier Paradela y Rachid Chirino, quienes regresan a la institución luego de estar cedidos.

Paradela estaba en la Universidad Craiova de Rumanía, club que no hizo efectiva la opción de compra que tenía por el jugador, mientras que Chirino estaba en San Carlos, pero ahora vuelve por solicitud de Vladimir Quesada.

Por otra parte, la S también confirmó el regreso al primer equipo del joven Alberth Barahona, quien sufrió un problema del corazón la temporada pasada y tuvo que realizarse estudios y monitoreos constantes de parte del departamento médico del club.

Previo a su cesión, Paradela jugó con el Monstruo 92 partidos y marcó 25 goles, mientras que Chirino actuó en 18 con cinco dianas.

De esta forma, Saprissa continúa afinando su ofensiva, donde también se sumarán el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.