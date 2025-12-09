Erick Lonis aclara el futuro de Luis Paradela con Saprissa

¿Regresa el cubano Luis Javier Paradela al Deportivo Saprissa o seguirá en Europa? Esta es una pregunta que quizá muchos aficionados morados se hacen y que Erick Lonis respondió.

Lonis, integrante del comité deportivo del club, atendió a los medios de prensa y se refirió a esta y otras consultas.

Paradela tiene contrato con Saprissa, pero fue prestado a la Universidad Craiova de Rumanía. El convenio del extremo con el cuadro rumano termina este mes. Los rumanos no ejercerán la opción de compra y no se extenderá el permiso.

Sin embargo, esto no quiere decir que Paradela regrese de inmediato a Saprissa.

“Hemos venido teniendo conversaciones con él y con su equipo. Termina el contrato de préstamo en diciembre; sin embargo, quiere mantenerse en Europa. Es su sueño”, afirmó Erick Lonis.

Erick agregó que, si Paradela debe volver a vestir la camiseta morada, lo hará con gusto, pero su prioridad es seguir en el Viejo Continente.

“También expresó que, si le toca regresar, está feliz de regresar a su casa”, señaló Lonis. Sin embargo, rápidamente agregó otra frase que deja claro el sentir inmediato de Paradela: “Si se da la posibilidad de que sea traspasado a otro equipo en Europa, no vamos a ponerle impedimento”.

Erick Lonis no descartó que, de último momento, la Universidad Craiova decida que Paradela siga en la institución.

“Vamos a esperar; a inicios de la otra semana veremos. El gerente deportivo nos dirá qué deciden, si lo mantienen a préstamo o lo compran. Él se quiere mantener en Europa, pero también sabe cuál es su casa”, expresó Lonis.

Luis Javier Paradela tiene contrato con el Deportivo Saprissa, pero su intención es continuar en el extranjero.

Erick también se refirió a otros futbolistas que están a préstamo, como Rachid Chirino en San Carlos y Kliver Gómez con Puntarenas.

“Con los prestados hemos esperado a que termine esta etapa. Algunos posiblemente regresarán, otros afortunadamente pueden seguir, otros a nivel internacional pueden tener opciones. Algunos de nuestras divisiones menores podrían ir a préstamo a otros equipos. En su momento, cuando hayamos finalizado los acuerdos, veremos...”, resaltó Lonis.

Héctor Trejos, dirigente del cuadro porteño, le confirmó la semana pasada a La Nación que Kliver seguirá con Puntarenas, mientras que Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos, expresó que Saprissa había solicitado el regreso de Rachid.

Lonis descartó, por el momento, además incorporaciones como las de Rándall Leal o Julio Cascante para el próximo certamen.

“Rándall nos solicitó, como lo han solicitado otros jugadores como el mismo Keylor (Navas), nos pidió entrenar sin ningún compromiso, o conversación de por medio. No tenemos mucho que decir. Con Cascante no he tenido conversación con él, con los centrales estamos bastante bien", mencionó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.