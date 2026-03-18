Saprissa recupera a dos figuras clave que podrían reaparecer contra San Carlos

Pese al mal resultado del domingo pasado contra Cartaginés, el Deportivo Saprissa podría llegar fortalecido a su duelo de visita del fin de semana ante San Carlos.

Los morados, obligados a ganar si desean dar la pelea por el primer lugar del campeonato, pretenden, en el cierre del mismo, contar con la mayoría de sus jugadores.

Hace seis días, Hernán Medford, técnico saprissista, dio a conocer que Deyver Vega, quien desde agosto del año pasado no juega con el equipo, regresó a los entrenamientos.

“Quien ya está entrenando es Deyver Vega. Ya se suma, hemos tenido algunos lesionados y eso es importante, sumar jugadores. Ya viene el Torneo de Copa y necesitamos a todos”, dijo Medford sobre Deyver, quien en abril y noviembre del año pasado debió pasar por el quirófano.

Los otros dos futbolistas que ya entrenan con el plantel y podrían ser tomados en cuenta el domingo ante San Carlos son David Guzmán y Joseph Mora. Una fuente del club le confirmó a La Nación que ambos están de lleno con el grupo.​

Joseph se lesionó hace un mes y diez días, precisamente en el juego ante los norteños en el Estadio Ricardo Saprissa, que marcó el debut de Medford como estratega morado. Esa vez actuó 38 minutos y estuvo ausente en los seis compromisos siguientes del equipo.​

David Guzmán tiene 13 días fuera de los terrenos de juego; no estuvo en los últimos dos partidos, frente a Herediano y Cartaginés.​

Tras perderse las últimas dos fechas del torneo, David Guzmán podría regresar el domingo a las 6 p.m. en el juego de visita contra San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Frente a Sporting, David solicitó el cambio al sentir una molestia en un muslo de una de sus piernas.

Sin duda, para Medford, contar sobre todo con David es una gran noticia, porque ha tenido que usar a Gerald Taylor de contención, tras las bajas de Guzmán y Sebastián Acuña, a quien operaron la semana pasada de una de sus rodillas.

Otro que podría volver a finales de este mes o inicios del otro es el panameño Fidel Escobar, quien tuvo una hernia en la espalda y ha estado en tratamiento. El cuerpo médico ya le dio de alta, pero debe recuperar su estado físico. Fidel no juega desde el 21 de diciembre del año pasado.

Saprissa, que es tercero en la tabla de posiciones con 21 puntos, a dos de Cartaginés, el líder, debe vencer a los norteños para seguir en la lucha por dejarse el primer puesto, a solo seis fechas para que finalice la primera fase del torneo.

“Nosotros siempre tenemos esa consigna de ganar, de buscar los goles. A veces las cosas no se dan, pero el pensamiento es el mismo de sacar los tres puntos donde sea”, dijo Luis Javier Paradela, luego del encuentro frente a los brumosos.​

Lo que le falta a Saprissa

A Saprissa le quedan seis juegos, tres salidas y tres en casa. Visita a San Carlos, Alajuelense y cierra el campeonato en Puntarenas. En casa recibe a Pérez Zeledón, Liberia y Guadalupe.

Primero va a San Carlos, luego recibe a Pérez, vuelve a ser local ante Liberia y después juega en casa de la Liga.

Regresa para recibir a Guadalupe y finaliza la segunda vuelta del campeonato en Puntarenas.

Con 21 unidades, los morados pueden apelar a su campo para amarrar la clasificación, pero necesitan imponerse de visita para tratar de llegar a la cima de la tabla de posiciones.

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