El pecado de Hernán Medford en Saprissa que puede salirle muy caro

El Deportivo Saprissa terminó cabizbajo tras fallar en su intento de ser líder: Cartaginés lo derrotó y los brumosos escalaron al primer lugar.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, ha estado dos veces en la misma situación y falló en ambas. En las fechas 10 y 12, Hernán y su equipo tuvieron la oportunidad de llegar a la cima del torneo, de convertirse en líderes, y la desperdiciaron al perder contra Sporting y Cartaginés.

Frente a ambos rivales, el cuadro morado empezó con el marcador a favor y el resultado final fue el mismo: albinegros y brumosos no solo le dieron vuelta al resultado, sino que ganaron 2-1 y evitaron que los tibaseños llegaran al primer puesto.

Saprissa, que en las 12 jornadas que registra el torneo nunca ha sido líder, pudo acceder al primer puesto si en la fecha 10 derrotaba a Sporting y repetía en el siguiente compromiso ante Herediano.

Los tibaseños empezaron la jornada 10 con 18 puntos; Herediano tenía 22, tras derrotar 2-0 a Guadalupe. Si Saprissa le ganaba al conjunto de Andrés Carevic, sumaba 21, se ponía a un punto de los rojiamarillos y, en caso de vencerlos, como sucedió en la Cueva, los morados hubieran sido líderes con 24 unidades.

Pero perdieron con Sporting y el triunfo contra Herediano solo alcanzó para quedar a una unidad de los florenses.

El sábado pasado se presentó el mismo panorama: los florenses perdieron contra Liberia, por lo que, si Saprissa doblegaba a Cartaginés, era líder. El resto de la historia es conocida: los saprissistas ganaban con gol de Jefferson Brenes, pero perdieron 2-1 y en vez de escalar a la cima, más bien del segundo lugar bajaron al tercero.

Cartaginés es líder con 23 puntos, Herediano segundo con 22, Saprissa tercero con 21 y Alajuelense ocupa el cuarto lugar con 18.

“Terminar de primeros es sumamente importante, da opción de otra final”, mencionó Hernán Medford.

A Medford y su cuerpo técnico les faltó manejo del juego en los encuentros que perdieron.

Ante Sporting, Tomás Rodríguez abrió el marcador al minuto 32, pero, siete minutos después, los de occidente empataron. Saprissa se descuidó, dejó espacios ante hombres veloces y potentes como Myron George, Marco Ureña y Josimar Méndez y lo pagó con la derrota.

Hernán Medford arrancó bien en el Deportivo Saprissa, pero su equipo no dio la talla cuando ocupaba la victoria para escalar al primer puesto. (Mayela López/Mayela López)

Contra Cartaginés, los morados salieron a jugar el segundo tiempo a matar, a liquidar a los brumosos lo más rápido posible y, ante los espacios que dejaron entre líneas, los locales empataron y ganaron.

Sin delanteros por culpa de problemas físicos y castigos, los de la Vieja Metrópoli improvisaron a Douglas López y Cristopher Núñez como “nueves” ante la ausencia de los lesionados Johan Venegas y Juan Carlos Gaete, además del suspendido Ricardo Márquez y el mismo Nicolás Vargas, quien inició como titular, pero se lesionó al final del primer tiempo.

Parece que Medford no se dio cuenta de que Cartaginés no tenía peso en la ofensiva: envió a su equipo al frente, quiso matar y terminó liquidado.

“Tenemos que hacer un análisis de lo que pasa. No sé si es la ansiedad, las ganas de querer ser líderes y pecamos. Antes de jugar contra Cartaginés, sabíamos que era un partido por el primer lugar, pero nos ganaron de la mejor manera, los felicitamos, respetamos, pero aún quedan varias fechas”, opinó Jefferson Brenes.

Para Jefferson, no deben fallar en las marcas ni en darle la iniciativa al adversario.

“Nosotros estamos acostumbrados a llevar los hilos del partido, cuando un equipo se apodera del balón, nos sentimos incómodos y hay cosas por mejorar en esta semana larga”, señaló Brenes.

Tras tener el marcador a su favor 2-1, Amarini Villatoro dijo que sabía que Hernán Medford iba a enviar a Kendall Waston como delantero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la conferencia de prensa, después de la victoria, Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés, destacó que golpearon en los momentos justos y supieron aguantar en los minutos finales del encuentro.

“Sabíamos que el juego de ellos iba a ser directo. Si el resultado se nos daba, iba a ir Waston arriba y cambiamos a línea de cinco”, dijo Amarini Villatoro.

El peso de la derrota ante Cartaginés no cae solo sobre los hombros de Medford. El panameño Tomás Rodríguez reconoció que erró al desperdiciar dos opciones claras de gol. Jorkaeff Azofeifa perdió la marca de Geancarlo Castro, quien logró el 1-1. Y, en la segunda anotación brumosa, Marcelo Pereira se bailó a Pablo Arboine y eludió a Jefferson Brenes, quien llegó a colaborar con la marca dentro del área y dejó a Cristopher Núñez de cara al gol.

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