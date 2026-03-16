Kendall Waston le da una clase táctica a Hernán Medford tras derrota de Saprissa en Cartago

El Deportivo Saprissa tenía el sartén tomado por el mango, o, como se dice en Costa Rica, tenía la papa en la mano.

Finalizó el primer tiempo del partido contra Cartaginés jugando mejor que los brumosos y con el marcador a favor; mejor escenario no se le pudo presentar a los jugadores morados para llegar al camerino y escuchar la charla de Hernán Medford sobre cómo conservar la ventaja que los impulsara, con 24 puntos, al liderato del torneo.

No se dio ni una ni otra. Saprissa se quedó en 21 unidades y perdió el compromiso ante un rival sin delanteros, que, con su contención Douglas López y un defensa que llegó de cambio, Marcelo Pereira, le bastó para darle vuelta al marcador y propinarle a Medford la segunda derrota al frente del cuadro tibaseño.

“¿Qué pasó?”, se puede preguntar más de uno. “¿Qué dejó de hacer Saprissa para que los brumosos lo hicieran lucir mal?”.

Kendall Waston dio las respuestas y, en sus explicaciones en la zona mixta del estadio José Rafael “Fello” Meza, dio la impresión de que observó lo que Medford, como entrenador, quizá no vio al borde de la cancha. No fue la intención de Kendall, pero, con lo que dijo, le dio una clase a su entrenador.

“Creo que a veces nos aceleramos de más”, empezó diciendo Kendall, quien agregó que, al finalizar el primer tiempo con el marcador a favor, gracias al buen gol de Jefferson Brenes en el tiempo añadido del primer periodo, Saprissa debió salir a la cancha a manejar los ritmos del partido.

#Saprissa💜🤍 | "Ojalá que esta cachetada sirva para todo lo que viene", Kendall Waston. 🔥😈 pic.twitter.com/kagvBw6PUF — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) March 15, 2026

“No era salir a perder tiempo, sino tener calma cuando había que tenerla y ser muy ordenados cuando Cartaginés nos atacaba. Tal vez nos estábamos desordenando y llegaron los goles. Era mantener esa calma y no estar tan pendientes de buscar el segundo gol, sino manejar el partido de buena manera”, dijo Kendall Waston.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, no tuvo respuestas ante el buen segundo tiempo de Cartaginés el domingo pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego de la derrota 2-1, como es habitual, Hernán Medford dio sus impresiones en conferencia de prensa y opinó que hicieron un buen primer tiempo y el segundo no.

“No puedo ver para atrás; hay que hacer conciencia, tenemos que mejorar y no pueden pasar ciertas cosas”, señaló Medford.

Kendall añadió que dejaron escapar una gran posibilidad de asumir el liderato del certamen.

“Como grupo, todos ansiamos estar en el primer lugar, pero dentro de la cancha cada uno de nosotros tenía que tomar mejores decisiones para llevar el partido a nuestro favor y saber manejar las cosas. Ojalá esto nos sirva de aprendizaje”, resaltó Kendall.

Waston añadió que, a falta de seis fechas para que concluya la primera ronda del Clausura 2026, la pelea por terminar primero sigue abierta, debido a que la diferencia entre un club y otro es de pocos puntos. Cartaginés es líder con 23, lo sigue Herediano con 22, Saprissa con 21 y Alajuelense en el cuarto lugar con 18.

“Va a ser buenísimo. No sé hace cuánto tiempo no sucede eso, que hay tanta riña por ese liderato. Los equipos estamos muy cercanos, creo que a un punto los primeros tres. De aquí a que finalice, todos vamos a estar luchando por ese liderato”, expresó Kendall.

"Dentro de la cancha cada uno de nosotros tenía que tomar mejores decisiones para llevar el partido a nuestro favor y saber manejar las cosas", opinó Kendall Waston. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Saprissa le restan seis juegos, tres en casa y la misma cantidad de visita. La primera salida es el próximo domingo contra San Carlos, luego, en la fecha 16, visita a Alajuelense y cierra la primera ronda en el Lito Pérez contra Puntarenas.

Como local, los morados recibirán en la jornada 14 a Pérez Zeledón y, en la siguiente, a Liberia, y el último compromiso en la Cueva es en la fecha 17, cuando reciba a Guadalupe.

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