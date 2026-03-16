Puro Deporte

Kendall Waston le da una clase táctica a Hernán Medford tras derrota de Saprissa en Cartago

El cuadro morado no tuvo reacción en el segundo tiempo y Waston habló de lo que no hicieron en la cancha

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Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa tenía el sartén tomado por el mango, o, como se dice en Costa Rica, tenía la papa en la mano.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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